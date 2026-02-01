Malena Gracia interviene en '¡Vaya Fama!' para recordar al humorista Fernando Esteso tras su muerte

Andrés Pajares, desolado tras la muerte de Fernando Esteso: "No voy a ir a Valencia, prefiero recordarle en vida"

Fernando Esteso ha fallecido este domingo en el Hospital Universitario de La Fe (Valencia) a los 80 años de edad. El actor y humorista llevaba varios días ingresado por unos problemas respiratorios y, tristemente, ha fallecido durante la madrugada. '¡Vaya Fama!' habla en directo con Malena Gracia, que recibe la noticia por parte del programa y tiene unas palabras hacia el que fue su amigo.

En los últimos años, Fernando Esteso había sufrido insuficiencias respiratorias, pero sobrellevaba esta complicación de salud. Ahora ha fallecido y ha dejado una huella imborrable en el cine español. Malena Gracia ha podido trabajar con él en varios proyectos y asegura que le guardaba un cariño muy especial: "Estoy muy triste porque le quería y le apreciaba mucho, la verdad", nos cuenta la artista.

Malena Gracia recuerda a su amigo Fernando Esteso: "Era feliz en familia con sus hijos"

"De él destacaría su corazón y luego su humor. Siempre te hacía reír. En cualquier momento te metía su chiste y nos hacía reír. Aunque estuviéramos tristes, nos hacía reír. Se le va a echar mucho de menos. Es una pena, se nos va alguien muy grande", son algunas de las palabras de Malena Gracia para homenajear a su compañero y amigo en el programa presentado por Fran Ramírez y Cristina Lasvignes.

La última vez que Malena y Esteso hablaron fue la pasada Navidad. Cuenta que Fernando le envió un mensaje a través de Instagram: "Siempre nos hemos llevado muy bien, ten en cuenta que él estaba muy unido a Paco Arévalo y estaban mucho juntos. Lo voy a sentir mucho. Esta mañana, cuando me lo habéis dicho, me ha dado un bajón porque se va otro grandes de los humoristas".

Para terminar, Malena Gracia confiesa que no ha podido hablar con Andrés Pajares (dice que guardan especial amistad) ni tampoco con nadie de su entorno: "Sé que estaba viviendo en Valencia y que estaba feliz, con sus hijos y arropado por su familia, eso me lo decía siempre que hablábamos. No me puedo creer que haya sido en enero porque Arévalo también se fue en enero. Estarán los dos juntos en el cielo contando chistes".