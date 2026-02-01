Fiesta 01 FEB 2026 - 20:17h.

En la última gala de 'GH DÚO', Belén Rodríguez se convirtió en la primera expulsada de la noche tras medirse en duelo con su gran enemiga en el reality, Cristina Piaget. Durante las semanas que Belén Ro ha estado encerrada en la casa de Tres Cantos, la colaboradora de 'Fiesta', Amor Romeira, ha sido su defensora en plató, sin embargo, una inesperada información que la relaciona con John Guts ha molestado mucho a Belén.

Hace apenas unos días, Amor Romeira confesaba que se había besado con John Guts, exconcursante de 'GH DÚO' y enemigo acérrimo de Belén Rodríguez durante el concurso. Tanto es así que, tras su expulsión, fue el propio mexicano que culminó su venganza subiendo a la casa para llevarla al plató en su moto.

Ahora que Belén está fuera, la noticia del "affaire" entre su gran enemigo y su defensora en plató ha llegado rápidamente a sus oídos y no le ha gustado nada enterarse de esto. Consciente de que su amiga estaba molesta por su beso con John Guts, Amor Romeira aprovechaba para hablar con ella en Mediaset, unas imágenes que veíamos en el programa de Emma García.

Belén Ro enfadada por el beso de John Guts y Amor Romeira

Antes de ver sus imágenes junto a Belén Ro, Amor Romeira explicaba cómo había surgido su sorprendente acercamiento con John Guts: "El roce hace el cariño. Me han sentado al lado del mexicano y... ¿a quién no le apetece de vez en cuando un guacamole?", explicaba la colaboradora. "Me la encontré en el pasillo y le he ido a preguntar porque me llegó la información de que estaba enfadada", contaba Amor sobre su encuentro con Belén.

Unas imágenes en las que la colaboradora le preguntaba directamente a Belén Ro si estaba molesta con ella: "Me han dicho que estas un poco enfadada conmigo por haberme dado unos besitos con John Guts". "Sí porque francamente no lo entiendo", le respondía Belén, a lo que Amor le preguntaba: "¿Qué no entiendes que a mí de vez en cuando me guste comer nachos?"

"A ti no te faltan pretendientes y él a mi me parece un horror de persona y de hombre. No me gusta ni para ti ni para nadie", le decía tajante Belén a la colaboradora. Además, aprovechaba para mandar un beso a Emma García y pedía su repesca.