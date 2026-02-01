Fiesta 01 FEB 2026 - 18:53h.

El viaje de Gloria Camila Ortega con su exnovio, Álvaro García, a Venecia está trayendo mucha cola. La expareja ha sido pillada en la ciudad italiana y a muchos sorprendieron no solo por el hecho de que hayan viajado juntos, sino porque Manuel Cortés, a quien se le relacionaba últimamente con la hija de José Ortega Cano, ha reaccionado a través de sus redes sociales. Raquel Bollo y Gloria Camila se reencuentran en 'Fiesta' y viven un tenso encontronazo en el plató.

Al salir a la luz este romántico viaje entre Gloria Camila y Álvaro García, Manuel Cortés subió una foto de Venecia a sus stories de Instagram, una especie de dardo que suponía una clara reacción por su parte. Cuando Emma García le pregunta a Raquel Bollo sobre esto, ella no quiere hablar en un primer momento, pero la conversación se va tensando por momentos y, finalmente, deja caer que, si su hijo ha publicado esa fotografía, es por algo.

Raquel Bollo defiende a su hijo tras el viaje de Gloria Camila con su exnovio

"Yo a mi hijo lo conozco. Algo a él le ha tenido que molestar, pero será él el que lo tenga que decir. Él, un día antes, no sabía que Gloria se iba a Venecia. Si lo ha subido es porque tiene alguna molestia. No se levanta por la mañana y dice 'voy a subir esta historia", es parte de las declaraciones de Raquel Bollo para dar la cara por su hijo. Por su parte, Gloria Camila considera que es "innecesario" lo que ha hecho Manuel porque "ha generado mucha más polémica de lo que era el viaje con Álvaro".

Tras esto, Raquel Bollo decide no callarse y le dice a Gloria que, al igual que ella decide vivir su vida como quiere y hace lo que le apetece (como irse de viaje con Álvaro), tiene que aceptar que su hijo también hace lo que quiere y sube las fotos que quiere a sus redes sociales. "Gloria, hay que ponerse en la piel de cada uno. Tenemos que recoger lo que sembramos y si tú siembras alguna molesta, que no sé cuál sería, en otra persona, esa persona tiene derecho a expresarla. Tenemos una edad en la que podemos hacer lo que queramos en todo momento, pero también nos arriesgamos a que si causamos dolor o molesta en otra persona que es prudente, pues se ha expresado así porque no le ha hecho gracia. Eso lo tendréis que hablar vosotros".

Manuel Cortés se pronuncia sobre el viaje de Gloria Camila con su ex a Venecia

'Fiesta' se pone en contacto con Manuel Cortés para conocer qué piensa al respecto. En un primer momento, el hijo de Raquel Bollo no quiere pronunciarse porque dice estar en caliente y prefiere ser precavido, pero lo cierto es que termina reconociendo que se siente "sorprendido, flipado" por lo que ha pasado. Tras escuchar sus palabras, Gloria Camila recapacita, afloja un poco su actitud y reconoce que Manuel y ella tienen una conversación pendiente para aclarar su situación.

Emma García, molesta con Gloria Camila y Raquel Bollo en 'Fiesta'

La tensión no solo ha estado entre Gloria Camila y Raquel Bollo, pues también la presentadora ha tenido que decir lo que piensa ante la actitud de las colaboradoras. Parecía que no querían hablar mucho del tema, sobre todo Gloria, que se mostraba con una actitud muy hermética. Ante esta situación, Emma García se ha expresado, visiblemente molesta: "Si no queréis que se os pregunte sobre ciertas cosas habladlo con la dirección y yo no os pregunto. Yo no tengo por qué aguantar esas caras", han sido solo parte de sus palabras.