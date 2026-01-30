'Vamos a ver' ha tenido acceso en exclusiva al documento que un bróker inmobiliario ofreció en un círculo privado sobre la venta de la deuda de Cantora

Exclusiva | Kiko Rivera ya tendría una oferta por la venta de parte de Cantora: "Podría aceptarla"

Compartir







'Vamos a ver' ha logrado, en exclusiva, el anuncio que un bróker inmobiliario ha enviado a ciertos clientes VIP para ofrecerles la venta de la deuda de la finca Cantora, el lugar que durante décadas ha sido hogar de los Pantoja. La ofrece con estas palabras:

"Oportunidad de adquisición de deuda con fuerte potencial de recuperación y próximo evento de liquidez. El activo saldrá a subasta a principios de año". En el documento se ofrece la venta de 1.025.000 euros de la deuda total que asciende a 2.250.000.

Pepe del Real explica en 'VAV' que el documento "no tiene nada que ver con Isabel Pantoja" y que el anuncio se ha hecho en portales exclusivos que no están a la visto de cualquier hijo de vecino, además de desvelar que finalmente la venta de esa deuda habría sido cerrada por una entidad bancaria, no por un bróker inmobiliario.

Del Real explica que el destino de la finca, cuando finalmente sea adquirida por su nuevo dueño, muy probablemente sería el de convertirse en un alojamiento rural: "Está autorizada para montar un alojamiento rural por los metros que tiene, no da para montar un hotel, pero sí una casa rural, con el añadido del morbo de haber sido la casa de la Pantoja".

Cantora, a subasta por un millón

Esta semana, Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', ya daba todos los detalles sobre la subasta de Cantora en 'El tiempo justo":

"Sale a subasta a principios del mes que viene, seguramente. Lo que ha salido ya a la venta es la deuda. Isabel Pantoja tiene una deuda de 2,2 millones de euros, lleva cinco años sin pagar la mensualidad de la hipoteca, 12.000 euros. Incapaz de pagar esa deuda, el banco se la ha quedado y ahora la va a subastar, pero previamente va a vender esa deuda por la mitad de precio, por lo que quien compre esa deuda parte con beneficio en la subasta".