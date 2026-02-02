La diseñadora de joyas se ha dejado ver en la zona VIP de la gala, celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles

Bad Bunny gana el Grammy al mejor álbum del año y mejor álbum de música urbana y carga contra el Servicio de Control de Inmigración de Donald Trump: “No somos salvajes”

Compartir







Bad Bunny ha hecho historia al coronarse como uno de los grandes protagonistas de los Premios Grammy 2026 al ganar el gramófono al Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana por su proyecto 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', siendo el primer álbum completamente en español en ganar el premio principal en la historia de los galardones.

El artista no solo ha acaparado todas las miradas por sus dos victorias, también por su aplaudido discurso en contra del Servicio de Control de Inmigración (ICE) de Donald Trump.

Pero si ha habido algo que ha pasado desapercibido y que ha pillado por sorpresa a los fans del puertorriqueño ha sido la inesperada presencia de Gabriela Berlingeri, su exnovia y mujer que ha formado parte de la vida sentimental de Benito durante años.

PUEDE INTERESARTE Justin Bieber desata la polémica con su actuación en la gala de los Premios Grammy: sin camiseta y en calzoncillos

Berlingeri, diseñadora de joyas e influencer que mantuvo una relación sentimental con Bad Bunny entre 2017 y 2022, se ha dejado ver en la zona VIP de la gala, acompañando a personas del círculo del artista y luciendo claramente la pulsera de acceso Premium al evento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este detalle ha desatado una oleada de rumores entre algunos usuarios de las redes sociales, ya que ha sido interpretado por muchos como una clara señal de que su presencia no ha sido casual, sino más bien una forma de mostrar su apoyo al intérprete de 'DtMF' en una de las noches más importantes de su carrera.

Ha sido la propia Gabriela quien ha avivado las especulaciones al publicar en su cuenta de Instagram una historia celebrando las victorias de Bad Bunny. En la imagen, aparece sosteniendo una copa junto a otras dos personas más, de las que solo se aprecian sus manos, y en su muñeca luce la pulsera con pase Premium del Crypto.com Arena de Los Ángeles, lugar donde se ha celebrado la gala.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

No ha sido la única pista que ha dejado la joven. También ha republicado el 'post' de la cuenta de los Grammys en la que mencionan al cantante como ganador a Álbum del Año, demostrando así su férreo apoyo al compositor.

Por si fuera poco, un amigo cercano a Benito, @pinoology, ha grabado varios vídeos desde las gradas del público en los que se puede ver la mano de una mujer con un anillo y diseño de uñas idéntico al que Berlingeri ha lucido en sus historias, lo que ha reforzado la idea de que ella no solo ha estado ahí, sino que ha observado de primera mano los triunfos del cantante.

Hasta el momento, ni Bad Bunny ni Gabriela Berlingeri han hecho un anuncio oficial sobre su posible reconciliación ni han posado juntos, aunque cabe destacar que en diciembre de 2025 ya circulaban estas especulaciones, al aparecer el nombre de Gabriela en los créditos del anuncio del tour del cantautor.

La historia de amor de Bad Bunny y Gabriela y las pistas de su posible reconciliación

La relación entre el reggaetonero y la joven puertorriqueña comenzó en 2017. Durante su romance, la pareja rara vez compartió detalles de su historia de amor, y es que Bad Bunny ha sabido mantener su privacidad a pesar de ser una estrella internacional.

En 2020, el cantante le confesó a 'Rolling Stone': "La conocí después de cantar en un concierto de Zion y Lennox, aquí en Puerto Rico. Y después en un restaurante, mientras comía con mis padres y mis hermanos. Empezamos a hablar y, a partir de ahí, seguimos viéndonos".

Rara vez compartieron fotos suyas en redes sociales, colaboraron juntos en proyectos de 'El Conejo Malo' y tardaron tres años en posar juntos en una alfombra roja. En concreto, fue en los Premios Billboard 2021.

Ella también aparece en el video musical de 'Titi me preguntó', vestida de blanco y dándole el 'sí, quiero', al reggaetonero. Poco después, ese mismo año y según trascendió, ambos pusieron fin a su noviazgo.

Aunque nunca anunciaron oficialmente su ruptura, desde entonces cada uno ha seguido su camino. Bad Bunny incluso mantuvo una relación con Kendall Jenner entre 2023 y 2024.

Ahora, muchos se preguntan si Gabriela y el también actor han retomado su historia de amor y si se habrían dado una segunda oportunidad.