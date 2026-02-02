Tras los hechos ocurridos en el mitin en Teruel, el PSOE ha pedido a Alberto Núñez Feijóo y Jorge Azcón condenar los hechos y expulsarla inmediatamente del PP

TeruelBelén Navarro, concejala del PP de Vallanca (Valencia), se convirtió inesperadamente en protagonista este domingo en el último mitin de Pedro Sánchez por la campaña electoral en Aragón. Celebrado en Teruel, el líder socialista se dirigía a los suyos para impulsar la candidatura de Pilar Alegría cuando, de pronto, una voz, –la de Navarro–, emergía entre la del resto de los presentes para insultar al presidente.

“¡Hijo de p***!”, exclamó, provocando inmediatamente la reacción del propio Pedro Sánchez, pidiendo calma a los suyos tras comenzar éstos a abuchear a la responsable de los insultos, gritando que se fuera.

Pedro Sánchez y su contestación a los insultos de Belén Navarro

“¡No estás solo! ¡No estás solo!”, gritaron también los presentes apoyando a Sánchez, que, tras darles las gracias retomaba la palabra para pronunciarse sobre lo que acababa de ocurrir: “Sabemos perfectamente que quien insulta son aquellos que no tienen argumentos ni tampoco nada que ofrecer a sus sociedades”, sentenció, sin perder la sonrisa y desatando un aplauso de los suyos.

Después, ya a través de las redes sociales, el líder socialista, haciendo campaña, aprovechaba sus argumentos para continuar insistiendo en su mensaje en el mitin: “En Aragón hay dos modelos: el del PP y VOX; y el del PSOE y Pilar Alegría. Aragón no necesita ni los insultos ni la soberbia de Azcón ni la misoginia y el odio de Abascal. Necesita Alegría”.

El PSOE pide a Alberto Núñez Feijóo y Azcón condenar los insultos y expulsar a la concejala

Tras lo ocurrido, y en paralelo, a través de las redes sociales del partido el PSOE ha exigido una condena de los hechos, dirigiéndose directamente al líder del PP, Alberto Núñéz Feijóo, y al presidente de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón.

“No podemos aceptar ni normalizar el odio o las agresiones verbales, ni quedarnos de brazos cruzados cuando se sobrepasan los límites. Exigimos de inmediato a Feijóo y Azcón que condenen los insultos de una concejala del PP al presidente del Gobierno durante un mitin en Aragón. Y exigimos a Feijóo y a Pérez Llorca que la expulsen del PP. Como en la vida, no todo vale en política”, señalaba el Partido Socialista a través de su perfil en ‘X’.

Belén Navarro pide disculpas por insultar a Pedro Sánchez en su mitin en Teruel

Tras lo ocurrido y después de todo el terremoto político ocasionado con su actuación, la propia protagonista, la concejala ‘popular’ Belén Navarro, se ha pronunciado públicamente para pedir disculpas por sus palabras, las cuales ha reconocido como “inapropiadas”.

En un comunicado remitido por el partido, incide en que no debió actuar así, pidiendo perdón, asumiendo “plenamente la responsabilidad por lo ocurrido” y lamentando “haber contribuido a deteriorar el clima de respeto que debe existir entre formaciones políticas en una democracia".

"De manera espontánea pronuncié unas palabras que no debí decir. Fueron inapropiadas y no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político, incluso en contextos de confrontación y discrepancia”, señala en el comunicado, en el que también se refiere a su partido: "Quiero pedir disculpas de manera expresa al Partido Popular, a sus afiliados y simpatizantes, por el daño que estas palabras hayan podido causar a la imagen de la organización. La crítica política es legítima; el insulto, no".

"Reitero mis disculpas y mi compromiso personal de mantener, en todo momento, un tono acorde con la responsabilidad pública que implica participar en el debate político", concluye en su mensaje, que no ha dejado de generar reacciones.