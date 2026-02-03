Claudia Stilianopoulos y Ernesto de Hannover mantienen encuentros cada vez más habituales tras romper su relación

A pesar de haber puesto punto y final a su historia de amor a finales del pasado año, la relación entre Claudia Stilianopoulos y Ernesto de Hannover sigue siendo más que cordial. En esta ocasión, la pareja se dejaba ver de nuevo por las calles de la ciudad en el interior de su propio vehículo donde charlaron muy animadamante.

Coma la propia Claudia confirmó durante su última aparición pública en la capital en la que presentó su obra 'Resetéate y Vive', sigue compartiendo una gran amistad con Ernesto con el que son más que habituales sus encuentros en la ciudad en los que aprovechan para disfrutar de la gastronomía y ponerse al día sobre sus vidas. Aunque la historia de amor entre ambos no ha llegado a buen puerto, estas nuevas imágenes confirman que comparten una gran complicidad y química de la que disfrutan siempre que tienen ocasión.

Tras este encuentro en el que la pareja recorrió parte de la ciudad en el interior de su coche, Claudia regresaba a su domicilio al que la veíamos acceder cargada con una pequeña bolsa de equipaje como muestra de que había pasado algunos días fuera de su domicilio.

Sobre su historia de amor pasada

Hay que recordar que la historia de amor entre la pareja saltaba a la palestra en 2021 y desde entones Ernesto y Claudia se habían convertido en inseparables, tanto es así que la hija de Pitita Ridruejo ha sido el gran apoyo para el ex marido de Carolina de Mónaco en sus últimos problemas de salud que le tuvieron ingresado en el hospital durante algunas semanas en las que existía una gran preocupación por su estado.