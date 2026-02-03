Alice Campello explica cómo se encuentra tras su nueva ruptura de Álvaro Morata y aclara su relación con él: "Es lo importante"
La influencer italiana y el futbolista ya habían afrontado varias crisis matrimoniales, incluida una separación en 2024 seguida de su reconciliación en 2025
Primeras palabras de Alice Campello tras los rumores de un triángulo amoroso con Álvaro Morata: "Ella me llamó llorando"
Tras semanas de silencio mediático, Alice Campello ha hablado por primera vez sobre su situación sentimental ante la confirmación de su separación definitiva de Álvaro Morata. Y es que la pareja ha decidido de nuevo poner fin a sus casi nueve años de relación y matrimonio.
La influencer ha sido vista en Madrid mientras acudía a un restaurante de la capital junto a una amiga, y aunque en un primer momento se ha mostrado discreta y cauta sobre los detalles de su vida privada, sí ha querido explicar cómo se encuentra tras su nueva ruptura y aclarar cuál es su relación actual con el futbolista.
"Estamos muy bien. Estoy muy tranquila, que es lo importante", ha aseverado, tal y como recoge la revista '¡Hola!'. Asimismo, ha explicado que, hasta ahora, mantiene una relación cordial y de respeto con el padre de sus cuatro hijos: "Claro, siempre", ha añadido entre sonrisas, destacando que todavía quiere "mucho" a Morata y que es un "super padrazo".
Con estas palabras, la empresaria italiana ha dejado claro que, aunque se encuentra en una etapa complicada, su prioridad ahora es su propio bienestar y, especialmente, el de sus hijos. La revista subraya que el futbolista ya ha abandonado el hogar familiar para mudarse a una nueva casa en Milán.
Su relación y ruptura
Pese a todo, Campello ha evitado entrar en detalles sobre los motivos que han llevado al fin de su matrimonio con el deportista, prefiriendo preservar la privacidad de su familia. Su entorno también hizo un llamamiento a la prensa para evitar todo tipo de rumores: "Cada persona tiene sus tiempos y sus procesos. Lo mínimo sería que los respetaran en lugar de inventar historias", manifestaron a la cabecera rosa a principios de año.
Un mensaje que llegó a la vez que la propia Campello reflexionaba en sus redes sociales: "Hoy, más que nunca, estoy convencida de que incluso las experiencias difíciles son necesarias para convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos".
Por su parte, Morata publicó: "He aprendido a quererme más, a pensar en mí sin sentir culpa y a vivir con más verdad. He entendido que no necesito demostrarle nada a nadie. Quienes caminan conmigo y me conocen de verdad, lo saben".
La relación entre Campello y Morata comenzó en 2016 y pasaron por el altar un año después. Juntos trajeron al mundo a los mellizos Alessandro y Leonardo, Edoardo y la pequeña Bella. Aunque ya habían afrontado varias crisis matrimoniales -incluida una separación en 2024 seguida de su reconciliación en 2025-, esta ruptura parece marcar un punto definitivo en sus vidas.