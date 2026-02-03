Leticia Requejo destapa la conversación de Manuel Cortés y Gloria Camila sobre su relación

Ana Carrillo 03 FEB 2026 - 18:26h.

Leticia Requejo ha revelado los detalles de la conversación entre Manuel Cortés y Gloria Camila sobre su relación

Gloria Camila y Álvaro García, pillados teniendo una bronca en plena calle: "Él lleva la voz cantante y ella se muestra fría y distante”

Compartir







Nueva información sobre Manuel Cortés y Gloria Camila. Después de que Leticia Requejo destapase que el hijo de Raquel Bollo se sentía "utilizado" por la hija de Ortega Cano, la periodista ha ido un paso más allá y ha revelado que conoce los detalles de la conversación que los dos exconcursantes de 'Supervivientes' mantuvieron a comienzos de diciembre acerca de su relación.

La colaboradora ha dado la información en 'El tiempo justo' después de que Jorge Borrajo, director de la revista 'Semana' revelase que Gloria Camila y Álvaro García habían sido pillados discutiendo en plena calle. En plató se ha especulado con la posibilidad de que el motivo de su bronca fuera la relación de ella con Manuel Cortés y ha sido en ese momento cuando a Leticia Requejo le ha llegado la información que ha querido compartir con los espectadores.

La periodista ha explicado que en diciembre, un mes después de que la tía de Rocío Flores rompiera su noviazgo con el cantante Álvaro García, Manuel Cortés le pidió formalizar su relación: "Manuel le pide oficializar lo suyo. Gloria le dice que no, que por el momento solo amigos y que solo se les vea como amigos. Manuel es entonces cuando le pregunta a Gloria que por qué le hace eso y ella esquiva la pregunta. Aquí empieza el malestar de Manuel".

Antonio Rossi ha resaltado que la amiga de Jessica Bueno fue "clara" con el hermano de Alma Bollo: "Es que el otro no se entera, no quería nada con Manuel". Marta López ha apostillado que la principal diferencia que encuentra es que Gloria siempre ha negado a Manuel mientras que a Álvaro sí que le dio el título de pareja.