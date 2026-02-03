Así es el método para desokupar 108 viviendas en tres años de legislatura de esta influencer

El testimonio de Jenifer, adicta a las redes sociales desde los 13 años: “Era un vicio del que no podía salir”

Compartir







Una joven con miles de seguidores en redes sociales, pero también abogada, concejala de Seguridad Ciudadana y azote de los okupas. Así se presentó en 'El tiempo justo' María Segura, la influencer y responsable municipal de Alguazas (Murcia) que se ha convertido en una de las figuras más mediáticas en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas.

Con solo 33 años, María no solo muestra en redes sociales su lado más personal y glamuroso, sino que también presume de un récord que pocos pueden igualar: 108 desokupaciones en tres años de legislatura, convirtiéndose en la dirigente con más viviendas recuperadas para sus propietarios en su municipio.

Según se explicó en el programa, Segura ha logrado recuperar ya más de un centenar de viviendas, batiendo su propio récord gracias a una estrategia basada en el seguimiento constante de los casos, la coordinación con la policía local y el tapiado de inmuebles cuando la ley lo permite.

En su intervención en directo, la concejala confirmaba el nuevo hito: "lo primero decirte que hoy hemos desocupado otra casa más, así que son 108 y nada, seguimos en el camino de que sean todas las posibles", celebraba ante Joaquín Prat.

Un método basado en el seguimiento y la presión

María Segura detalló que su estrategia varía según el tipo de ocupación: "básicamente hacerle un seguimiento a cada caso en concreto y en función del tipo de ocupación que sea, actuar de una manera o de otra", explicó.

En los casos de ocupación temprana, cuando no han pasado 24 horas, la actuación es inmediata gracias al respaldo legal: "en esas podemos actuar directamente porque así lo permite la ley y a través de nuestra policía local pues lo desalojamos a la mayor prevedad posible", señaló.

Sin embargo, en los casos más complicados, cuando ya ha pasado más tiempo, el procedimiento cambia. Es ahí donde María Segura reveló el método que ha generado más polémica y que da título a la noticia: "lo que hacemos es molestarle, hacerle que su vivencia en esa vivienda sea incómoda".

Presión policial y cortes de suministros

La concejala explicó que esta estrategia incluye una presencia policial constante y la revisión de posibles enganches ilegales: "a través de presencia policial, a través de ver si están enganchados a la luz, si están enganchados al agua".

En estos casos, añadió, se contacta con las compañías suministradoras: "si están enganchados a la luz, por ejemplo, contactar con Iberdrola y que se procedan a los correspondientes cortes", detalló, resumiendo su estrategia en una sola palabra: "Molestarle".

Desde el plató, también se destacó el marcaje férreo a los okupas y se cuestionó por qué otros ayuntamientos no aplican medidas similares, pese a los resultados positivos obtenidos en Alguazas.

Amenazas y agresiones por su labor

María Segura también reconoció el alto precio personal que paga por esta política: "tanto Gaby que el alcalde como yo, sufrimos amenazas todos los días", reveló, añadiendo que el alcalde incluso ha sufrido agresiones en algunos desalojos.

Por ello, concluyó: "supongo que se paga un precio alto por llevar a cabo esta labor. No todo el mundo está dispuesto a pagarlo", dejando claro que su lucha contra la ocupación ilegal de viviendas no está exenta de riesgos personales.