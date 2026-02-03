Kiko Rivera e Irene Rosales "ni se hablan ni se miran a la cara": las imágenes

Ana Carrillo 03 FEB 2026 - 17:46h.

Jorge Borrajo ha desvelado en 'El tiempo justo' que Kiko Rivera e Irene Rosales ya no tienen una buena relación

Kiko Rivera e Irene Rosales se separaron el pasado verano y los dos declararon que su objetivo era tener una buena relación por el bien de su vida familiar, ya que tienen dos hijas en común, Ana y Carlota; pero parece que el buen rollo ha llegado a su fin y así lo ha explicado Jorge Borrajo en 'El tiempo justo'.

El director de la revista 'Semana' ha explicado que a su redacción han llegado unas imágenes que prueban que Kiko e Irene "ni se hablan ni se miran": "No es que no haya buena relación, es que no hay relación, las imágenes que publicamos en 'Semana' lo prueban y son de su último encuentro el viernes pasado, que era el cumpleaños de la peque de la casa y el fin de semana le tocaba a Kiko. Aun así, Irene quiso acercarse a la puerta del cole para darle ese abrazo a la peque, pero fue llegar Kiko y hubo tensión".

Ante ese relato, César Muñoz le ha preguntado al periodista si hubo lágrimas en ese último encuentro entre los exconcursantes de 'GH DÚO'. "Los testigos presenciales, entre ellos los fotógrafos, nos aseguran que iba con gafas de sol, pero que la mirada y la cara eran de poder llevar lágrimas debajo de esas gafas", ha sido la respuesta de Borrajo, que ha explicado que ellos no se dieron cuenta de que estaban siendo fotografiados.

En plató, los colaboradores han especulado con los diversos motivos por los que Kiko e Irene ya no tienen una buena relación. Se ha mencionado como posible desencadenante el hecho de que el primo de Anabel Pantoja le hubiera pedido a su ex que su nueva novia, Lola García, fuera a recoger a las niñas al colegio.

Jorge Borrajo ha asegurado que esa petición existió y que le encaja que haya sido el detonante, pero ha explicado que no sabe la causa exacta por la que Kiko Rivera e Irene Rosales han llegado a esta situación.