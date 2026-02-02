Leticia Requejo desvela que Manuel Cortés "se siente utilizado" por Gloria Camila

Ana Carrillo 02 FEB 2026 - 19:25h.

Leticia Requejo ha compartido la información que tiene acerca de los sentimientos de Manuel Cortés

Gloria Camila ha reaparecido en 'El tiempo justo' tras el encontronazo que protagonizó en 'Fiesta' con Emma García. Todo comenzó cuando la hija de Ortega Cano se negó a dar detalles acerca de lo ocurrido entre Manuel Cortés y ella al ser preguntada por la presentadora del programa de los fines de semana sobre su situación sentimental, ya que el hijo de Raquel Bollo compartió un story en el que daba a entender que le había molestado que la exconcursante de 'Supervivientes' se hubiera ido a Venecia con su exnovio, el cantante Álvaro García.

Leticia Requejo le ha contado a Gloria y al resto de sus compañeros lo que siente Manuel Cortés, al que su madre, Raquel Bollo, defendió en 'Fiesta': la sevillana comentó que si su hijo había decidido subir esa story era porque estaba en su derecho de expresar su malestar y que esa era la forma en la que había querido expresarse.

"A mí lo que me dicen es que todo esto responde a que él se siente utilizado por ti", le ha dicho Leticia Requejo a Gloria Camila, que ha escuchado muy atentamente toda la información que le ha dado la periodista: "Siente que has jugado con él, no sé que es lo que tendríais porque tú siempre has dicho que no teníais nada fijo, y que no es la primera vez que pasa esto porque llevarías un año yendo y viniendo".

"Creo que no te sorprende...", le ha dicho Leticia Requejo a la tía de Rocío Flores, que se ha defendido diciendo que es una mujer soltera que puede "ejecutar como quiera" esa soltería: "La story me parece innecesaria porque yo no le debo nada a nadie ni le tengo que rendir cuentas a nadie ni he faltado el respeto a nadie ni mi intención era hacer daño a nadie".

Al escucharla, Miguel Frigenti le ha preguntado si siempre ha sido así de sincera con Manuel Cortés y si le ha dejado claro cuál es su vínculo. "Todos sabemos en qué juego estamos y en qué papel estamos cada uno, fin", ha sentenciado Gloria Camila.