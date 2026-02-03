Mario Jefferson abre las puertas de su piso de estilo nórdico y atemporal en Madrid

Berto González 03 FEB 2026 - 10:03h.

Mario Jefferson, último expulsado de 'GH DÚO', vive en un piso de estilo atemporal y esencia nórdica en Madrid

Tras su salida de 'GH DÚO', Mario Jefferson ha regresado a su casa: su vivienda en Madrid. Un piso que funciona como refugio al que se ha mudado recientemente después de catorce años compartiendo en la capital. Se trata de una vivienda funcional, de estilo nórdico atemporal y con recuerdos de su trayectoria artística hasta el momento.

La vivienda de Mario Jefferson presenta una distribución práctica y muy bien aprovechada, en la que las estancias se comunican a través de grandes pasillos para darle amplitud a los espacios. Predomina una base neutra que unifica todo el piso: paredes blancas, suelos de madera clara y mobiliario de líneas atemporales con un cierto aire nórdico que trasmiten calma al hogar.

En cuanto al mobiliario, los tonos beige, arena y blancos rotos actúan como hilo conductor. Uno de los elementos más llamativos del piso son los armarios empotrados que recorren parte de la vivienda, especialmente en el dormitorio. De acabado blanco y con molduras clásicas, aportan capacidad de almacenaje sin romper el estilo de la vivienda.

La luz natural tiene un papel protagonista gracias a los ventanales que conectan con el exterior, permitiendo que la claridad bañe las estancias principales durante buena parte del día. La iluminación artificial se encuentra en focos empotrados y lámparas de diseño sencillo, pensadas para transmitir una sensación más cálida en cada estancia.

La casa de Mario Jefferson: estancias con personalidad propia

El salón es uno de los espacios más representativos de la casa. Preside la estancia un gran sofá modular en tonos claros, dispuesto en forma de chaise longue, que invita al descanso y a la vida en casa. Sobre él, cojines neutros y una iluminación suave completan su decoración. Una alfombra mullida delimita la zona de estar y refuerza la sensación de confort de la estancia.

Frente al sofá, una televisión anclada a la pared se integra sobre un mueble suspendido de líneas rectas, acompañado por un panel de listones de madera que aporta textura y un extra de diseño. En una de las esquinas, Mario Jefferson cuenta con un tocadiscos de vinilos y con carátulas de sus álbumes favoritos como '10 de corazón' de Camela.

La cocina, completamente blanca, apuesta por un diseño práctico y ordenado. Los armarios de acabado liso, la encimera de madera clara y los electrodomésticos integrados refuerzan el estilo atemporal que le ha querido dar a la vivienda. Las paredes están alicatadas con azulejos tradicionales de cocina y la iluminación empotrada en el techo genera una mayor visibilidad en la estancia, que ayuda a transmitir una mayor sensación de amplitud al igual que en otras estancias.

El dormitorio es, probablemente, la estancia más íntima del piso. La cama, vestida con ropa de cama blanca y cojines personalizados, se convierte en el centro de la habitación. Algunos de esos cojines incorporan imágenes personales de Mario, convirtiéndose en piezas llenas de valor emocional.

El cabecero tapizado en tono neutro aporta un extra de confort, mientras que los armarios empotrados, con su diseño clásico, ayudan a crear un espacio más elegante. Además, el cantante cuenta con dos cuadros muy especiales que hablan de su carrera profesional: una imagen de un musical de Madrid en el que trabajó y el delantal de su paso por un conocido programa de dulces.