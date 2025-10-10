Laura Matamoros abre las puertas de su casa reformada y enseña sus rincones favoritos

Rocío Molina 10 OCT 2025 - 17:49h.

La exconcursante de 'Supervivientes' hace un 'house tour' tras la reforma de su vivienda: del salón a su impresionante terraza

Carla Barber cuenta por primera vez por qué se ha roto su amistad con Laura Matamoros

Compartir







Laura Matamoros no puede estar más feliz tras haber puesto fin a la reforma de su casa y de poder enseñar tal como esta ha quedado. La exconcursante de 'Supervivientes' y ganadora de 'GH VIP' define su hogar como "paz" y eso se debe a la amplitud, luminosidad y a cada detalle que ha escogido para decorar su vivienda. Nada está hecho al azar. Y, especialmente cuidado ha puesto en sus rincones favoritos: en la cocina y en su impresionante terraza.

PUEDE INTERESARTE Laura Matamoros se sincera y cuenta cómo se llevan en realidad sus dos hijos, en común con Benji Aparicio

El redescubrir la casa de la hermana de Diego y Anita Matamoros era algo muy esperado por sus seguidores. A pesar del miedo a que este día no llegara, tal como se alargan las obras, Laura Matamoros ha sorprendido con el resultado del encanto de su vivienda reformada. Y este 'house tour' que ha hecho a través de su perfil oficial de Instagram ha comenzado por el salón y una de sus grandes ilusiones que ha hecho realidad: su amplio sofá para disfrutar ella junto a los suyos.

La influencer ha definido la decoración que ha utilizado para su casa y esta la describe como "diferente, con mezcla de texturas, gusto y calidad". Para llegar a esto, la hija de Marián Flores y Kiko Matamoros ha recurrido a la empresa de diseño Sklum España. Una reforma que ha supuesto mucho esfuerzo y en donde la iluminación juega un papel fundamental en cada una de sus estancias.

PUEDE INTERESARTE Laura Matamoros muestra su apoyo a la familia de Makoke tras salir a la luz la enfermedad de su nuera

Canal de Whatsapp de Telecinco

Si anteriormente la ganadora de 'GH VIP' había mostrado el cambio por completo que había dado a la nueva habitación de sus hijos, ahora el turno le ha tocado al salón, la cocina y la terraza. "Cada rincón tiene personalidad, cada espacio invita a quedarse y cada detalle refleja su estilo", escribe en su perfil oficial de Instagram. Con el blanco y madera como tonos predeterminados, la influencer ha comenzado su 'house tour' pasando por un distribuidor para llegar a un enorme salón.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

¿Qué destaca de ahí la influencer? Sin duda, su sofá cheslong XXL en blanco roto apto para sesiones en familiares y con amigos y que ninguno se quede de pie. A esta estancia no le falta una televisión plana integrada en la pared y una chimenea. Detalles muy pensados para hacer de lo más íntimo este espacio que comunica con su terraza.

La terraza y la cocina: sus rincones "imprescindibles"

Especial mimo ha puesto Laura Matamoros en la decoración de su cocina porque ella dice que "ahí es donde pasan la mayor parte de las cosas". Y, en concreto, está especialmente orgullosa está de la elección de la mesa y sillas. "Ahí tengo muchas tertulias tanto con mis hijos o familia, o con mis amigos", ha dicho acerca de la mesa en color madera y redonda escogida.

El otro emplazamiento que es "impresionante" y un básico en el día a día de Laura Matamoros es su terraza. De ella, presume de sus vistas y de cómo ha quedado con el mobiliario exterior. "Es como estar al aire libre, pero a la vez me siento dentro de mi casa, de mi salón", ha expresado acerca de este tipo de diseño tan particular seleccionado.

Siguiendo su línea del salón y la idea de que es un espacio comunicado, la exconcursante de 'Supervivientes' ha mantenido el blanco y el color en madera para los sofás y la mesa baja, ideal para este espacio exterior.