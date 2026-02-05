Equipo Outdoor 05 FEB 2026 - 08:03h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha explicado cómo gestiona la alimentación de su hijo Cairo y cómo ha logrado su aceptación al método BLW

Isa Pantoja comparte una tierna foto de Alberto Isla y Cairo, su hijo en común con Asraf Beno

Isa Pantoja ha compartido un nuevo vídeo en su perfil de Instagram para hablar sobre una de las cuestiones que más debate y expectación genera entre su comunidad. La exconcursante de 'Supervivientes', que siempre se ha mostrado muy transparente con su faceta como madre, ha explicado cómo gestiona la alimentación de su hijo Cairo y cómo este ha aceptado el método Baby Led Weaning (BLW).

La exconcursante también de 'GH VIP' ha revelado que está contenta con haber experimentado y logrado la alimentación de su bebé autorregulada por él mismo. Así es como se define el método BLW, que se recomienda a partir de los 6 meses y siempre y cuando el bebé pueda mantenerse en posición sentada. Una apuesta que ha sido todo un descubrimiento para la influencer y de la que ahora ella ha dado los consejos y ayuda que le hubiera gustado recibir cuando comenzó.

La hija de Isabel Pantoja ha comenzado recordando entre sus tips fundamentales una premisa fundamental que a menudo genera ansiedad en los padres, durante los primeros meses de alimentación complementaria. Esta va en torno a la leche, ya sea materna o de fórmula, pero la mujer de Asraf Beno explica que esta sigue siendo la base nutricional principal, aunque uno comience el método BLW. Por ello, Isa recalca que "no pasa absolutamente nada" si el pequeño solo experimenta. No te preocupes si le pones un trozo de comida y solo lo chupan, juegan o exploran", cuenta porque recalca que esta es una fase de descubrimiento.

Para que este proceso sea efectivo, la creadora de contenido insiste en que el momento de la comida debe ser "sagrado". Esto implica que, una vez el bebé está en su trona, deben desaparecer todas las distracciones externas. "No hay juguetes, no hay tele por supuesto, no hay distracciones", remarca. El objetivo es que el pequeño se concentre exclusivamente en la comida, conectando con las texturas y sabores sin que se distraiga de aprender a comer.

Sin embargo, el éxito de este método también depende, según la exconcursante de 'Supervivientes', de las rutinas. Isa revela que es vital tener unos horarios ya establecidos. Un niño con demasiado sueño o mucha hambre no tendrá paciencia para gestionar un trozo de comida y solo buscará el biberón o el pecho. Por eso, cuadrar los descansos y ofrecer los sólidos cuando el bebé está receptivo es, según su experiencia, la clave para que la respuesta sea positiva. "Importa muchísimo", recalca.

Además, la hermana de Kiko Rivera apuesta por la integración familiar. "Inclúyelo en los almuerzos de la familia, así él va a ver cómo sus papis o sus hermanos hacen lo mismo", asegura. De este modo, el pequeño observa y se siente parte del grupo, siguiendo su impulso natural de imitar a los mayores. Para finalizar, Isa lanza un consejo. Si un alimento es rechazado, no significa que no le guste. A veces, solo hace falta cambiar la presentación. Ella misma relata cómo el pequeño Cairo pasó del rechazo total al éxito absoluto con el hummus, simplemente ofreciéndole a su hijo otra versión del alimento sobre una tostada.

Con este vídeo Isa Pantoja ha respondido a la oleada de mensajes sobre la alimentación de Cairo para ayudar con su experiencia. Sin embargo, no ha querido pasar por alto que la teoría no lo es todo, "Cada bebé tiene su momento, marca sus propios tiempos y tú tienes que estar ahí acompañándolo".