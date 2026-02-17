Lorena Romera 17 FEB 2026 - 17:01h.

La exconcursante de 'Supervivientes' tiene el VPH 16, que es un tipo de alto riesgo de lo más comunes del papiloma humano

Fani Carbajo comunica su diagnóstico médico: "Me lo tienen que quitar ya porque se puede reproducir"

Compartir







Fani Carbajo ha dado nuevos detalles de su diagnóstico médico. La que fuera participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' tiene el virus del papiloma humano y va a pasar por quirófano esta misma semana. Según ha explicado a través de su perfil de Instagram, después de su visita al plató de 'El tiempo justo', ha desarrollado células precancerígenas que tienen que quitarle "de manera inmediata".

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo revela la fecha de su operación tras recibir su complicado diagnóstico

La que fuera también concursante de 'Supervivientes' tiene el VPH 16, que es "el tipo más común y de alto riesgo del virus del papiloma humano". Tal y como apuntan desde Cancer.org, "es el causante de cerca del 50% de los cánceres de cuello uterino y está fuertemente asociado a otros cánceres anogenitales y de orofaringe".

A la creadora de contenido, madre de Emilio, que el próximo mes cumple la mayoría de edad, y de Victoria, de 17 meses, se lo diagnosticaron el año pasado. "En ese momento me dicen que tengo que esperar un año para ver si mi cuerpo lo elimina solo o no. Vuelvo a revisión y ahí es cuando la doctora me llama por teléfono y me dice que tengo que ir a consulta porque han detectado algo de alto riesgo en el útero", cuenta, rompiéndose al recordar este durísimo momento.

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo estalla en exclusiva contra Christofer tras su último vídeo

"Ahí es cuando entro en pánico. Me dice que he desarrollado células precancerígenas y que hay que quitarlo de manera inmediata porque no sabe de qué manera estas células están atacando mi cuerpo. Mi útero, en este caso, y que se puede desarrollar un cáncer de útero", expresa la madrileña, de 39 años.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La que fuera protagonista de la primera edición de 'La isla de las tentaciones', también concursante de 'Supervivientes', dice que los plazos que le daban para las citas médicas no cuadraban con la urgencia que requería su intervención. "Mi ginecóloga me dice que no se puede esperar, así que he decidido pagar los 3.000 euros que cuesta la operación", reconoce, después de intentar ir por la Seguridad Social y probar en diferentes hospitales privados.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La cirugía en cuestión consistirá en un legrado "para comprobar que la lesión no ha subido". A pocos días de su paso por quirófano, Fani Carbajo reconoce que no lo está pasando bien y que son momentos difíciles para ella. "Estoy agobiada, tengo muchos nervios... Pienso en mis hijos, pero va a salir todo bien", comenta con seguridad.

"No sé cuándo lo he pillado. A lo mejor lo tengo desde hace ocho años, cinco años... Hay que mantener relaciones sexuales con protección. Yo me encontré en esta situación y estaba perdidísima, muy agobiada, y no sabía para dónde tirar", reconoce, aprovechando su altavoz para lanzar este consejo a sus seguidores.