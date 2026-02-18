Lorena Romera 18 FEB 2026 - 09:00h.

El hermano de Laura Matamoros le da forma a una pieza decorativa de la época en la que vivía con Marta Riumbau

Diego Matamoros ha recordado su relación con Marta Riumbau. El influencer, de 39 años, ha compartido a través de su perfil oficial de Instagram una reflexión en la que ha hablado abiertamente de su pasado con la creadora de contenido, con la que mantuvo una relación de dos años antes de su ruptura en 2024.

El final de la relación de Diego Matamoros y Marta Riumbau dio mucho de qué hablar. El que fuera concursante de 'Supervivientes' emitía un comunicado a través de redes sociales (que muchos apuntaron a que fue escrito con inteligencia artificial) en el que confirmaba que había sido él quien había tomado la decisión de terminar la relación.

Sin embargo, también era él quien continuaba viviendo en el chalé de un millón de euros de la catalana. Una decisión que, según explicaron ambos más adelante, habían tomado de mutuo acuerdo. Lo que terminó de pillar a todos por sorpresa fue que la it-girl anunciaba su embarazo poco después. La joven decidía convertirse en madre soltera meses después de terminar su relación con el hermano de Laura Matamoros, que continuaba viviendo con ella.

Con el tiempo, el madrileño abandonó la viviendo de su ex, pero continuaban teniendo una buena relación. Sobre todo por los perros que habían criado juntos durante su noviazgo. Pero llegó un día que terminaron distanciándose. Ahora, dos años después de la ruptura, Diego Matamoros ha recordado su relación con Marta Riumbau. Lo ha hecho a raíz de una pieza decorativa que ha rescatado al reorganizar algunas cosas.

"Hoy me he pasado por el trastero a coger alguna cosa para el cuarto que estoy cambiando y me he traído esta placa de mármol que tenía cuando vivía con Marta", ha señalado el que fuera concursante de 'Supervivientes', enseñando este elemento ornamental al que va a dar sentido en su cocina.

Concretamente, en un rinconcito para el café que está preparando. "Creo que para el coffee corner que estoy montando va a quedar genial", ha señalado emocionado Diego Matamoros, que todavía guarda cariño a las cosas que tenía mientras vivía con Marta Riumbau.