Lorena Romera 22 ENE 2026 - 12:28h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una imagen de Alberto Isla y su bebé de siete meses

Isa Pantoja ha compartido una tierna foto de Alberto Isla y Cairo, su hijo en común con Asraf Beno. La influencer, de 30 años, exconcursante de 'Supervivientes', ha hecho las delicias de sus seguidores al publicar esta imagen, con la que también aprovecha para mostrar lo mayor que está su bebé, que ya tiene siete meses. La hija de Isabel Pantoja, que se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel personal, ha posteado esta instantánea tan personal de su carrete.

Después de hablar del importante cambio en su pequeño, que estaba experimentando ciertos problema con el sueño tras el viaje que hacían a Disneyland Paris hace algunas semanas, la que fuera también concursante de 'GH VIP' ha continuado actualizando a sus followers. Además, su niño está empezando a alimentarse con comida sólida, para lo que la hermana de Kiko Rivera está utilizando el método BLW, que responde a las siglas baby led weaning.

Se trata de un método de alimentación complementaria donde bebés de unos seis meses se alimentan solos con trozos de comida blanda, eligiendo qué y cuánto comer por sí mismos. En plena adaptación, con la que la creadora de contenido está muy contenta, Isa Pantoja ha compartido una imagen que ha enternecido a todos. Se trata de una instantánea de Alberto Isla y el pequeño Cairo.

Aunque les tapa la cara (para proteger su derecho a intimidad) con dos corazones gigantes, se puede ver que el primogénito de Isa, que tiene 11 años, coge en brazos a su hermano pequeño, por el que siente absoluta adoración. Una imagen que parece captada durante una tarde de compras, pues parecen estar en una tienda de ropa, y que refleja a la perfección este momento de pura felicidad que atraviesa Isa Pantoja.