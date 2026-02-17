Berto González 17 FEB 2026 - 20:30h.

Ana Peleteiro está viviendo uno de los momentos más ilusionantes de su vida personal y profesional. A su faceta como deportista de élite y medallista olímpica se suma ahora su participación en las nuevas expediciones de Jesús Calleja en 'Universo Calleja', una experiencia que refleja su espíritu aventurero y su conexión con la naturaleza.

Ese mismo vínculo con sus orígenes es el que la ha llevado a levantar en Galicia la casa de sus sueños, una mansión diseñada completamente a su gusto tras unir dos parcelas que suman 2.000 metros cuadrados. Un proyecto familiar que la atleta ha compartido con emoción y que está pensado como el hogar donde ver crecer a sus hijas, tras haber anunciado que está embarazada de su segundo bebé junto a su marido Benjamin Compaoré.

Una mansión moderna diseñada para vivir en familia

La vivienda se encuentra en Santa Uxía de Ribeira, en plena ría de Arousa, un enclave muy especial para Ana Peleteiro por su cercanía al mar y a su familia. Aunque su presente profesional la mantiene viviendo en Madrid, la deportista siempre ha tenido claro que su futuro estaba en Galicia.

Por eso, junto a su pareja, decidió adquirir dos terrenos contiguos para poder desarrollar una casa amplia, privada y perfectamente integrada en el entorno natural. El resultado es una mansión de líneas contemporáneas que combina arquitectura moderna con materiales tradicionales gallegos.

La casa de la medallista destaca desde el exterior por su arquitectura moderna e imponente. El diseño juega con volúmenes rectangulares, fachadas en tonos claros y una fusión de piedra natural y madera, materiales muy presentes en la tradición constructiva gallega.

Una mezcla que es capaz de conectar la vivienda con el paisaje que la rodea. Grandes ventanales recorren buena parte de la fachada, permitiendo que la luz natural inunde el interior y que las vistas al exterior formen parte del día a día.

La distribución interior responde a una concepción abierta y funcional. La planta principal cuenta con un gran espacio diáfano en el que se integran el salón, el comedor y la cocina. Se trata de una estancia de grandes dimensiones y doble altura, pensada para la vida familiar y para disfrutar tanto del interior como del exterior.

Uno de los elementos arquitectónicos más singulares del proyecto son los patios ingleses, una solución que la propia Ana Peleteiro ha explicado como clave para ganar metros útiles sin renunciar a la luz natural. Gracias a ellos, el sótano deja de ser un espacio oscuro y se convierte en una zona plenamente aprovechable. En este nivel inferior se ha previsto un gimnasio, pensado para que la atleta pueda entrenar cómodamente en casa.

La decoración sigue la misma línea que la arquitectura: predominan los tonos beige, blancos y arena, que refuerzan la luminosidad en los espacios. Los materiales naturales vuelven a ser protagonistas en el interior, con suelos claros, superficies de piedra y madera que aportan calidez. Todo está pensado para crear un ambiente acogedor, dentro de la grandes dimensiones con las que cuenta la casa.

La zona exterior es otra de las grandes joyas de la mansión. La vivienda se abre a una amplia zona ajardinada que rodea la casa y garantiza privacidad. En esta área se integra una piscina y una zona de estar al aire libre, concebida como un lugar de reunión y también de desconexión.

Las terrazas, abiertas al paisaje, permiten disfrutar de los jardines privilegiados de la ría de Arousa en distintos momentos del día, donde se puede desayunar contemplando el amanecer hasta desconectar de la rutina a última hora del día disfrutando del ocaso. La nueva vivenda de Ana Peleteiro es un espacio hecho a medida que refleja el momento actual que está viviendo la deportista, pensando sobre todo en su familia.