Isa Pantoja sorprende con un impactante cambio de look

Natalia Sette 14 ENE 2026 - 18:15h.

La exconcursante de 'GH VIP' empieza el 2026 con un cambio de look radical y sorprende a todos sus seguidores

Isa Pantoja, sorprendida por un inesperado cambio en su hijo Cairo: "Tenéis que ayudarme"

Compartir







Isa Pantoja comienza el 2026 por todo lo alto y sorprende con un impactante cambio de look. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha decidido arriesgarse y empezar el nuevo año con un nuevo modelito que ha dejado a todos sus seguidores completamente en shock.

No es la primera vez que la hija de Isabel Pantoja se somete a un cambio de look radical . A finales de 2023, la influencer dejaba atrás su característica melena morena y pasaba al rubio. Con el tiempo, volvió de nuevo al castaño, un color con el que se ha sentido siempre muy cómoda. Sin embargo, con el nuevo año, le apetecía lucir diferente.

PUEDE INTERESARTE Isa Pantoja celebra dos grandes avances de su hijo Cairo a sus siete meses

Desde bien temprano ha publicado un ‘storie’ en su Instagram en su peluquería de confianza. “Primer cambio de 2026”, ha puesto junto a la imagen. Sin poner en preaviso a sus fans, la exconcursante de ‘GH VIP’ se ha plantado en el salón de belleza y ha dejado atrás su largo cabello. “Solo iba a cortarme las puntas…”, ha escrito al publicar el cambio definitivo.

PUEDE INTERESARTE Isa Pantoja celebra un importante avance de su hijo Cairo tras el desajuste por su último viaje

Aunque su intención era solo cortarse un poco el pelo, ha terminado por cortar por lo sano y arriesgarse como nunca antes. La melena que le llegaba por debajo del pecho, ahora no supera los hombros. “Preparada todo lo que venga en este 2026. Gracias por darme ese empujón que necesitabaaaa”, ha publicado emocionada junto al video.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La mujer de Asraf Beno, muy unida a su comunidad, ha querido saber qué opinan de su nuevo ‘look’. “¿Me dais el aprobado?”, ha preguntado en su ‘storie’. Los comentarios positivos no han tardado en llegar. Sus seguidores han alucinado con el increíble cambio y le han bombardeado con mensajes muy positivos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

“¿Hola? Estoy flipando”, le ha puesto alucinada una de sus seguidores. Las reacciones de este estilo se repiten a lo largo de la sección de comentarios, pues nadie se esperaba que se atreviera con este cambio. “Mucho mejor, te hace más joven y moderna, te favorece”, ha asegurado otra usuaria.

Algunas de sus amistades televisivas también se han animado a dejarle un mensaje. “¡Qué guapa!”, ha comentado Alexia Rivas. Otra de ellas ha sido Patry Momentero, que ha añadido: “¡Lo hiciste! Guapísima”. Sin duda, el cambio ha sido para mejor y no solo les encanta a sus fans, sino que ella se ha quedado muy satisfecha con su nuevo 'look'.