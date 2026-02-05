Claudia Barraso 05 FEB 2026 - 20:05h.

Kate Middleton ha vuelto a captar todas las miradas. Esta vez por una joya que lució en Londres al conocer a la nueva arzobispa de Canterbury, Dame Sarah Mullally. Era un collar en forma de corazón de la marca ‘Daniella Draper’ y su significado es más que un simple colgante.

Tanto la princesa de Gales como el príncipe Guillermo acudieron al Palacio de Lambeth para conocer a la que se ha convertido en la primera mujer que ocupa un cargo alto en la Iglesia de Inglaterra. El look que eligió Kate para la ocasión era de lo más sofisticado: un vestido marrón que le llegaba hasta los tobillos, junto a un abrigo largo con hombreras del mismo color, pero de un tono mucho más oscuro y unos botines del color café del vestido.

El look que eligió Kate Middleton para este evento

Llevó la melena suelta. Muy brillante, con unas mechas rubias que iluminaban su pelo ondulado por las puntas. Sin embargo, todas las miradas se han dirigido hacia el collar que llevaba puesto la mujer del príncipe: un corazón dorado de gran tamaño que colgaba de una brillante cadena. Es de la marca Daniella Draper.

La cadena es una joya fabricada a mano en Inglaterra, de oro reciclado de nueve quilates y tiene un mensaje grabado en ella, pero medios como el ‘Daily Mail’ han confirmado que no está claro lo que dice en la inscripción. Esta marca utiliza materiales sostenibles y basa mucho su estilo en la naturaleza, algo que encaja muy bien con Kate Middleton. De hecho, no es la primera vez que la primera posa en alguno de sus eventos con alguna de estas joyas.