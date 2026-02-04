El emotivo vídeo de Kate Middleton por el Día Mundial contra el Cáncer: "No estáis solos"

Alberto Rosa 04 FEB 2026 - 20:09h.

Este miércoles 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y Kate Middleton ha querido tener unas palabras hacia los pacientes y familiares que sufren esta enfermedad. “No estáis solos”, les ha dicho en un conmovedor vídeo en el que revela cómo la lucha contra el cáncer tiene “momentos de miedo y agotamiento”, pero también “momentos de fortaleza, amabilidad y conexión profunda”.

“En el Día Mundial contra el Cáncer, mis pensamientos están con todos aquellos que enfrentan un diagnóstico de cáncer, están bajo tratamiento o están encontrando su camino hacia la recuperación”, dijo.

“El cáncer afecta a muchas vidas. No solo a los pacientes, sino también a las familias, amigos y cuidadores que los acompañan. Como sabrá cualquiera que haya vivido este viaje, no es lineal. Hay momentos de miedo y agotamiento. Pero también momentos de fortaleza, bondad y profunda conexión”, continúa.

La princesa concluye poniendo en valor la importancia del “cuidado, la comprensión y la esperanza”. “Que sepan que no están solos”. La narración de la princesa está acompañada de imágenes de su visita al Royal Marsden en el mes de enero.

Kate Middleton celebró el pasado 9 de enero su primer cumpleaños sin cáncer, en el que cumplió 44 años. Fue el 14 de enero de 2025 cuando anunció que su enfermedad estaba en remisión, y ahora, 12 meses después, este aniversario llega en medio de su recuperación, de su esperado regreso público y de la incertidumbre sobre cómo afrontará este año como una de las figuras más queridas de la monarquía británica.

2025 fue, en muchos sentidos, un año de transición para la princesa de Gales. Tras su diagnóstico de cáncer en marzo de 2024 y una rigurosa serie de tratamientos, la esposa del príncipe Guillermo confirmó en enero de 2025, cinco días después de su cumpleaños, que estaba oficialmente en remisión.