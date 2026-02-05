El 5 de febrero de 2024, el Palacio de Buckingham anunció que el soberano británico padecía cáncer, y desde entonces, la discreción sobre su salud ha sido constante

El rey Carlos III cumple 77 años en plena crisis: su cáncer, cambios en Buckingham y enfrentado con su hermano Andrés

Este jueves, 5 de febrero, se cumplen dos años desde que Buckingham anunció públicamente que el rey Carlos III había sido diagnosticado de cáncer, un momento que marcó un antes y un después tanto en su vida personal como en la forma en que la monarquía británica ha abordado los problemas de salud de los Windsor. Y ahora, ha sido el propio soberano británico quien ha revelado cuál es la situación en la que se encuentra.

"A lo largo de mi propia experiencia con el cáncer, me ha conmovido profundamente la comunidad de profesionales que rodea a cada paciente: los especialistas, el personal de enfermería, los investigadores y los voluntarios. Trabajan incansablemente para salvar y mejorar vidas", revelaba este pasado miércoles, 4 de febrero, coincidiendo con el Día Mundial Contra el Cáncer.

Tal y como se conoce, su propio "calendario de tratamiento" contra el cáncer se ha podido reducir este 2026 tras dos años con la enfermedad. Pero lo cierto es que la evolución de la salud de Carlos III ha sido un misterio, y tan solo en escasas ocasiones la Casa Real británica se ha pronunciado sobre su estado.

El anuncio y los detalles de su tratamiento

Fue el 5 de febrero de 2024 cuando emitió un comunicado informando que durante una prueba para un agrandamiento benigno de la próstata se había detectado "una forma de cáncer" en el monarca, sin especificar el tipo exacto. La nota señalaba que Carlos III había "iniciado un tratamiento", aunque seguiría con su trabajo oficial en la medida de lo posible.

Durante estos dos años, el padre del príncipe Guillermo se ha sometido a un exhaustivo programa de tratamientos que han obligado al soberano a ingresar en el hospital a causa de los efectos secundarios.

Sobre los detalles del tratamiento, el diario británico 'The Mirror' informó que es "pionero, altamente especializado y menos invasivo". "El tratamiento del cáncer ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años y es más inteligente que antes. Por lo tanto, la eficacia y los efectos secundarios han mejorado significativamente", explicó una fuente al tabloide el año pasado.

El tratamiento ha estado administrándoselo semanalmente en un hospital de Londres, momento tras el cual el monarca regresaba a la residencia de Sandringham para su recuperación, acompañado de la reina Camilla.

Buckingham, por su parte, se ha mostrado cauteloso, sin revelar el tipo exacto de cáncer ni su grado. La discreción y el hermetismo sigue siendo la norma, y aunque la atmósfera general es de preocupación, todo apunta a que la reducción del tratamiento y su aparición en actos indican que su condición ha evolucionado en los últimos meses.

Su vida actual

Mientras tanto, Carlos III ha mantenido su agenda y, en concreto, su apoyo a iniciativas relacionadas con la lucha contra el cáncer.

De hecho, apenas un día antes de conmemorarse el Día Mundial Contra el Cáncer, el rey hizo una aparición sorpresa en un evento benéfico en Sandringham, animando a participantes y voluntarios en una carrera organizada por la Move Against Cancer Foundation.

Esta decisión sorprendió a todo Reino Unido ya que llega en medio del caos que rodea a la familia real británica: el escándalo de su hermano, el expríncipe Andrés, del que el rey ha mantenido un silencio estratégico y del que ha preferido evitar comentarios.

Y es que, ahora, gran parte de su atención se centra en el estreno de su documental, 'En busca de la armonía: la visión de un Rey', que llega este viernes, 6 de febrero, a Amazon, y en el que aborda la situación actual del medio ambiente. En esta producción se podrá ver una parte del lado más personal de Carlos III, ya que aparece realizando tareas tan cotidianas como particulares: desde recoger huevos en un gallinero hasta describir cómo habla con las plantas.

Además, el próximo 21 de abril Reino Unido celebra el centenario del nacimiento de la difunta reina Isabel II, que incluirá una gran exposición de moda en la King's Gallery y el diseño de un monumento conmemorativo. Otra gran parte del tiempo del rey se centra en dejarlo todo a punto para el gran día.