El primer cumpleaños de Kate Middleton sin cáncer: cómo lo celebrará y los regalos que recibirá

Este viernes 9 de enero, la princesa de Gales alcanza 44 años de vida, y lo hace en medio de su regreso público y la incertidumbre sobre qué le depara este 2026

La nueva Kate Middleton: un año sin quimioterapia, cambio de protocolo y más cerca de su "amiga más íntima"

Este viernes 9 de enero está marcado en rojo en el calendario de la familia real británica, en concreto en el de Kate Middleton, que alcanza los 44 años de vida y celebra su primer cumpleaños sin cáncer.

Fue el 14 de enero de 2025 cuando anunció que su enfermedad estaba en remisión, y ahora, 12 meses después, este aniversario llega en medio de su recuperación, de su esperado regreso público y de la incertidumbre sobre cómo afrontará este año como una de las figuras más queridas de la monarquía británica.

Un año de cambios

2025 fue, en muchos sentidos, un año de transición para la princesa de Gales. Tras su diagnóstico de cáncer en marzo de 2024 y una rigurosa serie de tratamientos, la esposa del príncipe Guillermo confirmó en enero de 2025, cinco días después de su cumpleaños, que estaba oficialmente en remisión.

Por aquel entonces, su agenda pública fue cuidadosamente construida para reflejar esta nueva etapa: participó en eventos como el desfile Trooping the Colour, la ceremonia del Order of the Garter, la alfombra roja de la Royal Variety Performance, la visita de Estado de Donald y Melania Trump a Reino Unido y el tradicional servicio de Navidad, entre otros.

También ha estado marcado por cambios personales en su vida: el pasado mes de octubre Kate y Guillermo se mudaron con sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, a Forest Lodge, su nuevo "hogar para siempre" en Windsor Great Park, un espacio en el que han comenzado un periodo de estabilidad y tranquilidad para la familia.

Su cumpleaños

Ahora que la nuera del rey Carlos III celebra el inicio del año y su cumpleaños número 44, la princesa no tiene planes de fiestas ostentosas ni grandes recepciones públicas. En cambio, se espera que sea una celebración íntima y familiar.

El experto en protocolo real y exmayordomo durante casi una década en Buckingham, Grant Harrold, ha explicado a 'Heart Bingo' sobre cómo la realeza celebra sus cumpleaños y ha dado algunas pistas sobre cómo se festejará el de Middleton.

"Todos los cumpleaños reales se celebran de alguna forma, incluso si no son grandes fiestas", ha asegurado, manifestando que es probable que el soberano británico organice una cena privada para Kate con su familia, algo acorde a la preferencia de los herederos al trono.

"Cuando trabajaba para el rey, sin duda celebraba una cena privada. No era una gran reunión familiar, simplemente una cena privada. Casi puedo garantizar que el rey seguirá organizando una fiesta de cumpleaños para su nuera. Es posible que sea el mismo día del cumpleaños, a menos que Guillermo tenga algo privado organizado. Habrá una celebración, y en cuanto a la comida, ella comerá algunas de sus delicias", ha declarado Harrold.

Sobre los regalos, el exmayordomo ha especulado que podría haber una mezcla de obsequios sentimentales, prácticos y hasta con un toque de humor. Por tradición, los miembros de la familia real a veces intercambian "silly presents", es decir, regalos graciosos o juguetones, aunque también podrían darse regalos con más carga emocional o utilidad. "Puede que reciba algo un poco tonto porque a la realeza le gusta dar regalos tontos", ha destacado.

Según Harrold, el rey Carlos III y la reina Camila podrían entregar un "heirloom" o reliquia familiar, es decir, un objeto significativo que provenga de la colección privada real o del propio rey, con símbolos o historia de la dinastía, algo que añadiría valor sentimental a los festejos.

"Cuando el rey era príncipe de Gales, solía regalar objetos con la insignia, dependiendo de quién fuera. Es posible que haga algo así. O podría ser algo que le hayan recomendado de la colección real, tal vez una reliquia familiar que pueda transmitir", ha aclarado.

Guillermo, por su parte, podría regalarle alguna joyería personal, objetos para su nuevo hogar o incluso una escapada romántica, en línea con los intereses de la pareja en torno a la familia y a pasar tiempo juntos.

Lo que se espera de Kate Middleton para este 2026

Las expectativas para Kate Middleton van más allá de su cumpleaños. Los expertos reales han señalado que los príncipes de Gales están en una posición cada vez más central dentro de la monarquía, considerados "instrumentos clave" para representar a la familia real en numerosos compromisos internacionales, incluyendo posibles visitas de Estado y su participación en eventos como la Copa Mundial de la FIFA, conforme el rey Carlos III reduce ligeramente su agenda médica.

Además, los tabloides británicos y biógrafos reales han subrayado cómo Kate ha ido reclamando confianza y presencia tras su periodo de tratamiento y dentro de sus iniciativas, particularmente en temas relacionados con el desarrollo infantil y el bienestar familiar.

"Kate ha tenido que pasar por momentos privados increíblemente difíciles de forma muy pública, y los ha superado con gracia y valentía, predicando con el ejemplo. Quizás no pretendiera ser un modelo a seguir, pero lo es para mucha gente y se toma su deber muy en serio", ha declarado la periodista Katie Nicholl en 'The Mirror'.

Para la periodista, el gran reto de Middleton y Guillermo para este 2026 y los años siguientes será "asumir su rol como padres activos y asegurarse de marcar la pauta para el futuro de la monarquía. Eso será una parte fundamental del panorama general cuando sean reyes. Pensarán en las generaciones futuras, para que la monarquía no termine con el rey Guillermo V, sino que continúe con el rey George", sentencia.