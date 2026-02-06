Rocío Molina 06 FEB 2026 - 09:03h.

La exconcursante de 'GH VIP' se ha atrevido a hablar de las malas formas y de la indefensión que sintió al dar a luz por parte de una profesional médica

Daniela Blume se ha convertido en madre por segunda vez y ha roto el silencio en relación a un tema que tiende a idealizarse y que para ella ha resultado ser una experiencia traumática. La que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP' ha plasmado a través de sus redes sociales, todavía ingresada en el hospital, el duro trance que ha pasado en su segundo parto. "No me salvé de la violencia obstétrica", ha confesado en un relato de los momentos complicados que ha vivido.

La sexóloga y creadora de contenido se ha quejado del trato que recibió en su parto por parte de algunas personas, "en uno de los momentos más vulnerables que una mujer puede estar", ha sentenciado. Con la mejor recompensa en sus brazos y un final feliz, Daniela Blume ha sido muy franca y se ha quejado de la falta de empatía y respeto que sufrió en una situación crítica. De esta forma ha querido visibilizar un problema sistémico que normalmente se justifica bajo el paraguas de la "seguridad".

"Cuando estás de parto no entiendes la lógica y estás en un momento muy vulnerable. En el parto te puedes encontrar con gente maravillosa en el hospital y que sabe que el único lenguaje que te llega es el del contacto y el del amor", ha comenzado diciendo en diferentes historias de Instagram. En su caso explica que de las cinco personas que la asistieron al dar a luz, solamente dos tuvieron esa sensibilidad necesaria de la que la influencer habla. "Recibí violencia obstétrica en diferentes momentos del parto. Unos tipos no tan graves y otros sí", destaca y pone de primeras los ejemplos más leves.

La primera mala impresión se la llevó a su llegada. La exconcursante de 'GH VIP' cuenta que tuvo que entrar ya en silla de ruedas y a punto de dar a luz. "Hice todo el trabajo en casa. Estaba dilatada de 9 centímetros", explica y que la mujer que la recibió le dijo en un tono como cansado que "qué hacía ella aquí". Daniela Blume prosigue su relato indicando que ella le dijo que estaba pariendo y la siguiente sorpresa se la llevó con la nueva respuesta que se llevó. "Le dije estoy pariendo y me dijo bueno, eso ya te lo diré yo. Me hizo el tacto y ya me lo confirmó con toda su condescendencia del mundo posible".

"Cuando estás de parto no entiendes la lógica, estás en un momento muy vulnerable. Necesitas una presencia de apoyo", Daniela Blume

A continuación, esa misma persona hizo comentarios despectivos de ella que la propia Daniela Blume escuchó en directo. "Estaba pariendo, pero no estaba sorda", asegura la exconcursante de 'GH VIP' que asistió incrédula a lo que decían de ella cuando pidió la epidural por el dolor. Ante su petición, lo que obtuvo fue una respuesta que la dejó completamente descolocada, tal como relata. "Escuché a esa señora diciendo que solo había un anestesista y que había una pesada insistiendo mucho con la epidural. Que le dijeran que no se podía, que el profesional estaba ocupado".

Y, aunque se deja lo más grave para más adelante, la también locura de radio ha dado un detalle más de la violencia obstétrica que sintió en el momento de dar a luz. Daniela Blume ha explicado que en el momento en el que estaba pujando, la misma profesional que había intervenido anteriormente entraba continuamente para hablar a la médico que estaba atendiendo su parto. "Entraba para contarle la historia de una mujer que estaba abortando. ¿Tú estás bien de la olla, tía? Vas a ir también a la sala de esa mujer a hablarle de que estoy pujando", manifiesta indignada.

Le cuestionó también y de mala manera que no estaba pujando bien y sus continuas malas formas terminaron haciéndola perder a ella los nervios. La exconcursante de 'GH VIP' concluye esta primera fase de su duro relato con que en una situación así "necesitas una presencia de apoyo". Eso no significa hablar más o menos, sino de cierta sensibilidad que ella no ha vivido por parte de esa persona, aunque también ha alabado la labor y dulzura de la persona que le ayudó a tener a su hijo y a la que sí que está verdaderamente agradecida.