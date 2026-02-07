Santi Millán y Rosa Olucha: así es su historia de amor de más de 25 años

Santi Millán, presentador de 'Got Talent', y Rosa Olucha se conocieron en el entorno laboral y desde entonces son inseparables

El actor y la directora de televisión tienen dos hijos adolescentes y se casaron en 2009

MadridEn un mundo mediático en el que las relaciones sentimentales suelen estar marcadas por la exposición constante, la pareja formada por Santi Millán, presentador de 'Got Talent' y Rosa Olucha se ha convertido, con el paso de los años, en un ejemplo poco habitual de estabilidad, respeto y discreción. Más de dos décadas juntos dejan claro que es una historia de amor construida en el respeto, el amor, el entendimiento mutuo y la familia. Conocemos algunos detalles.

Un mismo concepto de vida

Hablar de Santi Millán, presentador de 'Got Talent', y Rosa Olucha es hablar de una relación que ha superado con naturalidad el paso del tiempo. Más de 20 años juntos, concretamente 25 años de amor celebrados en 2024, no son una cifra menor. La pareja ha sabido a hacer frente a momento bueno y momentos malos.

"Hemos pasado crisis graves, pero creo en esa frase tan bonita de que la crisis es una oportunidad. Empatizando, poniéndote en el lugar del otro, tienes que hacer el ejercicio de pensar que a lo mejor el que estás equivocado eres tú", aseguraba el actor en 'Planeta Calleja hace algunos años'.

La pareja se conoció gracias a su trabajo, un entorno que ambos dominaban y en el que compartían inquietudes, ambiciones y una pasión común por el mundo del entretenimiento. Él, ya entonces, destacaba como actor y comunicador; ella, por su parte, comenzaba a consolidar una carrera como directora de televisión, una profesión que lleva ejerciendo desde hace más de 20 años.

Ese primer encuentro profesional fue el punto de partida de una relación que se fue construyendo paso a paso. Antes de convertirse en una pareja consolidada, compartieron proyectos, conversaciones interminables y una forma muy parecida de entender la creatividad y el esfuerzo.

"Yo estoy con mi mujer de una forma egoísta porque me hace mejor a mí, y a parte que es una mujer a la que admiro profesionalmente. Yo he trabajado mucho con mi mujer y para mí no fue difícil, de hecho, hay muchas cosas que si no es con ella no las hago. Los roles los tenemos muy claros, ¡ella manda y yo obedezco!", le aseguraba a Calleja.

Marc y Rut, su prioridad absoluta

Con el paso de los años, su relación se transformó en un proyecto de vida común. Sin prisas, sin imposiciones y con una naturalidad que hoy, dos décadas después, sigue siendo una de sus señas de identidad. El actor y la directora de televisión, se convirtieron en padres de Marc en 2006 y en 2008 llegó a la familia Rut. Desde el nacimiento de sus hijos, la pareja tuvo claro que ellos se convertirían en su prioridad absoluta.

A pesar de sus exigentes carreras profesionales, ambos han hecho todo lo posible por estar presentes en el día a día de Marc y Rut, construyendo un entorno familiar estable, lleno de afecto y valores. La paternidad también ha influido en la forma en la que la pareja entiende el trabajo.

Ambos han aprendido a priorizar, a organizarse y a renunciar cuando ha sido necesario para estar presentes en los momentos importantes de la vida de sus hijos. Esta capacidad de adaptación demuestra, una vez más, la solidez de su proyecto familiar.

Un amor de más de 25 años

En 2009, después de más de una década juntos, Santi Millán y Rosa Olucha decidieron dar un paso más en su relación y sellar su amor con una boda. Fieles a su estilo, lo hicieron de manera discreta, sin grandes ostentaciones ni titulares innecesarios, pero cargada de significado y emoción.

Fue una celebración íntima, rodeados de sus personas más cercanas, que reflejaba a la perfección su forma de entender el amor y la vida en pareja. Desde entonces, su matrimonio ha seguido el mismo camino que su relación, discreto, sólido y alejado de los focos. En 2024, la pareja celebró 25 años de amor, una cifra que habla por sí sola y que confirma que su historia es mucho más que una relación pasajera en el mundo del espectáculo.

A lo largo de todos estos años, Santi Millán ha mantenido una postura muy clara respecto a su intimidad. El presentador de 'Got Talent' prefiere que su trabajo hable por él, reservando su vida personal para su círculo más cercano. Esta decisión ha sido clave para preservar el equilibrio entre su faceta pública y su vida familiar.