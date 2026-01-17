De Paula Echevarría a Carlos Latre, los talentos ocultos del jurado de ‘Got Talent’

Los encargados de evaluar las virtudes de los concursantes del programa también tienen sus dotes para concursar

Carlos Latre y Lorena Castell se incorporarán al jurado de ‘Got Talent España’

Compartir







Más de uno ha soñado con pisar el escenario de 'Got Talent' y dejar claro de qué madera está hecho. Le hemos planteado esta situación a los propios jurados e incluso al presentador del formato sin rodeos… y lo que contestaron es oro puro.

La primera reacción de Paula Echevarría ha sido de lo más honesta: "El mío. Yo haciéndolo. ¿Yo? Bueno, ninguno. Me da muchísima envidia la gente que abre la boca y le sale esa voz tan estupenda", reconoció. No le hace falta cantar, sin dudas la actriz tiene talento de sobra y no solo para su oficio. Tal como nos ha contado en un divertido cuestionario, es muy talentosa para el autocuidado y el bienestar, desde el ejercicio físico al skincare. Eso sí: para comer rico y sano cuenta con los talentos culinarios de su novio.

Por su parte, Lorena Castell se lo ha tomado más en serio y reconoce que ha estado dándole vueltas al tema: "Pues fíjate que lo he pensado, que si tuviese que hacer un número, qué haría". Y, como era de esperar viniendo de ella, la música tiene que estar presente: "Obviamente, la música no tiene que faltar".

Conociendo el buen rollo de Lorena y su facilidad para conectar con el público, seguro que montaría un numerazo que nos tendría a todos enganchados desde el primer segundo. La pregunta es: ¿cantaría, tocaría algún instrumento o nos sorprendería con una mezcla explosiva de todo? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!

Carlos Latre: humor acuático sobre el escenario

Con la sonrisa pícara que le caracteriza, Carlos Latre ha soltado: "Yo, sin duda, la natación sincronizada". El humorista no podía faltar a su cita con la comedia. Aunque conociendo su capacidad para meterse en cualquier papel y hacernos reír hasta con lo más absurdo, a lo mejor hasta nos convencería de que es el próximo campeón olímpico de esa disciplina acuática.

El presentador del programa, Santi Millán, se ha mostrado más indeciso, como buen conocedor de la gran variedad de talentos que pasan por el programa: "¿Buff, buff, eh? Ostras, me gustan muchas disciplinas". Normal, después de tantos años viendo de todo en 'Got Talent', debe de ser complicado elegir solo una opción. Pero hay un talento que destaca. ¡Dale play al vídeo que da apertura y descubre el singular talento de Santi Millán!

Paula Echevarría: sus secretos en este test

Paula es una buena contadora de anécdotas y sorprende la facilidad que tiene para reírse de sí misma. Es por eso que no dudamos en buscarla para un test rápido. Además de desvelarnos sus datos biográficos, la actriz nos contó el sobrenombre por el cual es más conocida entre sus amigos de toda la vida: "Paula, la morena". Sus manías, sus colores y comidas favoritas, un destino turístico que la ha cautivado y otros detalles más para conocerla mejor, en este vídeo.