El gran éxito de Raquel Salazar antes de entrar en 'GH DÚO': su familia, el éxito de sus recetas y su papel como abuela

La diseñadora siente adoración por sus tres hijos y sus cuatro nietos

Hablar de Raquel Salazar, concursante de 'GH DÚO es hablar de autenticidad, de carácter, de familia y de una mujer que ha sabido reinventarse haciendo disfrutar a su comunidad de seguidores en sus redes sociales. La integrante de 'Los Gipsy Kings' ha encontrado en las recetas que tanto le piden, una gran baza y éxito, así como otros consejos que comparte. Aunque en la faceta en la que mejor se siente es como madre, abuela y esposa .

Si hay algo que define a la diseñadora por encima de cualquier plató es que es una mujer profundamente familiar.

Carlos Salazar, su pareja desde hace más de 30 años

Al lado de Raquel Salazar, concursante de 'GH DÚO', hay un hombre discreto, trabajador y profundamente familiar, Carlos Salazar, su marido y compañero de vida desde hace más de tres décadas. Su historia de amor es de esas que parecen sacadas de otra época, sencillas y auténticas, pero llenas de detalles que la hacen especial.

Carlos y la diseñadora se conocieron en una sala de recreativos de Vallecas, el barrio que los vio crecer y en el que, 30 años después, siguen viviendo. Ella era una adolescente que estudiaba jardín de infancia y él pasaba las horas jugando al billar. Raquel ha contado en más de una ocasión que, aunque no tenía dinero, se colocaba en la máquina de enfrente fingiendo que jugaba solo para poder mirarlo. Recuerda perfectamente que Carlos siempre iba muy bien peinado, moreno y arreglado, algo que le llamó la atención desde el primer momento.

Entre partidas de billar y miradas tímidas comenzó una historia que marcaría toda su vida. Carlos Salazar es conductor de VTC, una profesión exigente que requiere muchas horas al volante y una gran responsabilidad. Raquel ha explicado que su marido posee la licencia del vehículo que conduce y que pasa gran parte del día trabajando, "arriesgando su vida en la carretera", como ella misma ha dicho con orgullo. Aunque no es un hombre mediático, Carlos ha sido siempre el pilar silencioso de la familia, apoyando a Raquel y a sus hijos en cada paso.

Noemí Salazar: su ojito derecho

Noemí Salazar es, sin duda, la más conocida de los hijos de Raquel. Su paso por 'GH VIP' la convirtió en un rostro habitual de la televisión y las redes sociales, donde ha sabido construir una comunidad fiel gracias a su naturalidad y cercanía.

Noemí es madre de dos hijos: Mimi y el pequeño Antoñito. Madre e hija tienen una relación muy cercana y estrecha, son amigas, confidentes y cómplices. Han trabajado juntas, han compartido platós y también momentos difíciles.

La hija de Raquel Salazar mantiene una buena relación con su entorno familiar y siempre destaca la importancia de haber crecido en un hogar unido, donde el amor y la protección han sido constantes. Sus hijos tienen una relación muy cercana con su abuela, que no pierde oportunidad de presumir de ellos.

Su día a día entre fogones y los nietos

Raquel Salazar, con cursante de 'GH Dúo', tiene muy claro que sus cuatro nietos. Mimi y Antoñito, hijos de Noemí, y Emmanuel y Pascual, hijos de Raquelita, son el motor de su día a día. Raquel ejerce de abuela entregada, presente y orgullosa, disfrutando de cada etapa de sus pequeños.

En redes sociales comparte momentos entrañables con ellos, celebraciones familiares y escenas cotidianas que reflejan el enorme amor que siente por su familia. Para Raquel, ser abuela es uno de los regalos más grandes que le ha dado la vida.

Y también la concursante de 'GH DÚO' ha encontrado en la cocina su mejor baza, compartiendo recetas tradicionales que se han vuelto virales y que muestran su lado más cercano y cotidiano. Las más populares compiten en ser tradicionales. De lo más comentados han sido su potaje gitano, su plato estrella, los dulces que prepara junto a sus nietos o los menús que hace de celebración donde muestra que es una verdadera anfitriona.