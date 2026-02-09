Los detalles de la actuación de Bad Bunny que más irritaron a los MAGA y a Trump

Dori Toribio 09 FEB 2026 - 16:36h.

Fueron trece minutos de espectáculo en el que Bad Bunny plantó su Puerto Rico en pleno estadio.



Fueron trece minutos de espectáculo en el que Bad Bunny plantó su Puerto Rico en pleno estadio, bandera latina y una representación de su casita, su colmado y hasta su puesto de venta de cocos. Reivindicó sus raíces con mensajes de diversidad y unidad. Porque Amércia es mucho más que Estados Unidos. Contó con Ricky Martin y una Lady Gaga muy salsera.

SI Benito dice Super Tazón en vez de SuperBowl ya nos da una pista de que en su plantación de caña se siembra lo que Trump odia con toda su alma. Mensajes en español haciendo perrear en un gigantesco estadio irrumpiendo en las casas de 135 millones de personas, dos más que el pasado año, récord en televisión. Bad Bunny entró en su casa con patada en la puerta y allí estaban Jessica Alba, Karol G o Pedro Pascal bailando como podían el regatón.

Y Conejo se llamaba la licorería, en referencia a Liam, el niño de 5 años detenido en Minnesota. O ese pequeño que también nos lo recuerda recogiendo el Grammy. Demasiados detalles que no le gustaron a Trump,. como la pelota en la que se leía Juntos somos America o el cartel gigante llamando al amor en vez de al odio. O ese anuncio para recordarnos a Epstein mientras Trump promocionaba el ICE.

También fue muy comentado la entrega de su Grammy con el que hizo historia hace unos días a ese niño que le representaba a él de pequeño. Un homenaje a sus orígenes humildes y el mensaje de que hay que perseguir los sueños.

Trump califica el show de afrenta a EEUU

Un show que Trump vio desde su casa de Mar a Lago y que no tardó en comentar en un tono bastante racista. El republicano lo ha calificado como "uno de los peores de la historia".

"No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante", ha lamentado, afirmando que "es una bofetada" a Estados Unidos.

El magnate neoyorquino ha previsto que la actuación del reconocido artista puertorriqueño "recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos", pero será "porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real".

Donald Trump ya se había manifestado en anteriores ocasiones en contra de la elección de Bad Bunny, quien en la gala de entrega de los premios Grammy clamó "Fuera ICE" --en alusión al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y en una versión suavizada de lo expresado por las artistas estadounidenses Billie Eilish y Chappell Roan-- y alegó: "No somos animales, somos humanos y americanos".

Los MAGA hicieron su propio show, el pretendidamente americano de verdad. Pero la realidad fue todo un touchdown que da la victoria a Bad Bunny y a la unidad de esa América que Trump tanto detesta.