Bad Bunny proviene de una familia humilde de Puerto Rico en la que su padre trabajaba como camionero y su madre como profesora de inglés

La exnovia de Bad Bunny, Gabriela Berlingeri, acude a los Premios Grammy 2026

Compartir







Sin lugar a dudas, el 2026 promete ser el año de Bad Bunny. Tras arrasar en los Premios Grammy, recorrer medio mundo y hacer sold-out con su gira de conciertos y su espectáculo en el intermedio de la Superbowl, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, se ha convertido en uno de los personajes más importantes a nivel mundial en este arranque de 2026.

A sus casi 32 años, el puertorriqueño se ha posicionado como uno de los artistas más influyentes de la música urbana a nivel global. Sus canciones encabezan listas internacionales, llena estadios en distintos continentes y su imagen trasciende lo musical para impactar en la moda, la cultura y el debate social. Sin embargo, detrás de ese éxito arrollador hay una historia mucho más discreta y profundamente arraigada a una familia humilde de Puerto Rico que marcó su carácter y su forma de entender la vida.

Los padres de Bad Bunny: camionero y profesora de inglés

Durante su infancia y su adolescencia, Bad Bunny nació y creció en Vega Baja, un municipio al norte de la isla de Puerto Rico. Allí pasó su infancia en un entorno familiar sencillo junto a sus padres y sus dos hermanos pequeños.

PUEDE INTERESARTE Bad Bunny se enfrenta a una demanda de 16 millones de dólares

Su padre, Benito Martínez, conocido por todos como Tito, trabajó durante años como camionero en las que pasaba largas jornadas al volante y transportaba mercancías por distintas zonas de Puerto Rico. No era un empleo fácil: implicaba madrugadas, horas interminables de carretera y un desgaste físico constante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El propio Bad Bunny cuenta los orígenes de su padre y los esfuerzos que llevó a cabo para sacar a su familia adelante en su canción 'LA MuDANZA' de su último disco.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Quienes conocen al padre del artista lo describen como un hombre responsable, comprometido con su familia y orgulloso de ganarse la vida con su trabajo. Esa ética del esfuerzo, según ha contado el propio cantante en diversas ocasiones, influyó de manera decisiva en su manera de afrontar su carrera artística.

La figura materna también fue clave en su formación. Su madre, Lysaurie Ocasio, trabajaba como profesora de inglés. Desde el aula, transmitía a sus alumnos la importancia del aprendizaje y del conocimiento como herramientas para abrir puertas.

Ese mismo mensaje se reforzaba a diario en su casa y en la crianza de sus hijos. Fue ella quien introdujo a Benito en la música desde pequeño. Como cuenta el artista, el amor por el mundo de la música proviene de su madre que le ponía canciones mientras hacía las tareas del hogar y le animaba a cantar en actividades escolares y en la iglesia local.

Los hermanos de Bad Bunny

Bad Bunny no creció como hijo único. Tiene dos hermanos pequeños, Bernie y Bysael, con quienes mantiene una relación muy cercana. En los últimos años, su hermano pequeño Bernie Martínez Ocasio ha causado gran sensación entre lo seguidores del cantante debido al notable parecido físico con el artista.

En redes sociales, muchos seguidores han comentado la similitud entre ambos, desde los rasgos faciales hasta ciertos gestos y expresiones. A pesar de esa comparación constante, Bernie ha optado por apostar por su carrera como modelo profesional e, incluso, ha llegado a desfilar en eventos de alto nivel como la Semana de la Moda de París. También ha colaborado en campañas de su hermano con marcas como Adidas.

Puerto Rico, la isla de Bad Bunny

Hay que destacar que la familia Martínez Ocasio siempre ha procurado mantenerse fuera del foco, incluso después de que Benito alcanzara fama internacional. No es habitual verlos concediendo entrevistas ni participando en eventos públicos, una decisión que responde al deseo de preservar la intimidad y la normalidad dentro de lo posible.

Esa discreción contrasta con la exposición constante del artista, pero también refuerza la imagen de una familia que no ha olvidado de dónde viene y que ha optado por seguir con su vida privada en Puerto Rico alejados de los focos y de las alfombras rojas.

Quienes han seguido la trayectoria de Bad Bunny desde sus inicios destacan que, pese a la fama y la fortuna, el cantante no ha perdido el vínculo con sus raíces y sigue teniendo muy presente de dónde viene.

En sus letras, entrevistas y acciones públicas es frecuente encontrar referencias a su barrio, a su infancia y a la gente trabajadora que lo rodeó durante años.

Esa conexión con lo cotidiano y el tener presente siempre sus raíces puertorriqueñas, para muchos, es una de las claves de su éxito y de la identificación que genera entre millones de seguidores.

En definitiva, la historia de la familia de Bad Bunny es la de tantas familias puertorriqueñas que luchan día a día por salir adelante. Un padre camionero, una madre profesora de inglés y unos hijos criados con valores sencillos conforman el origen de una de las mayores estrellas de la música actual.