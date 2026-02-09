Benito reivindicó como nunca sus raíces en un show repleto de guiños a los países de Hispanoamérica

Los ojos de medio mundo estaban pendientes del espectáculo que iba a protagonizar Bad Bunny durante el intermedio de la Super Bowl, un evento deportivo que quedó eclipsado por el cantante.

La estrella eligió vestir de la marca española Zara, el atuendo consistía en dos piezas monocromáticas crema de camisa con cuello y corbata y al estilo de jugador de fútbol americano con el dorsal 64 (un guiño al año de nacimiento de su madre), junto con pantalones y zapatillas Adidas.

En cuanto a los accesorios, lució un lujoso reloj de la marca Royal Oak de Audemars Piguet, fabricado con una caja de oro amarillo de 18 quilates y una esfera de malaquita, explica la revista Vogue.

Histórica actuación

A pesar de no ser el primer artista latino en protagonizar el 'half time' de la final de la Liga de Fútbol Americano (NFL) -inolvidable el dúo que se marcaron Jennifer López y Shakira en 2020- Benito reivindicó como nunca sus raíces y, en un show repleto de guiños a los países de Hispanoamérica (que recitó uno a uno mientras a su alrededor los bailarines portaban las banderas), impactó al mundo al cantar íntegramente en español, lanzando un poderoso mensaje dirigido directamente a Donald Trump: "Only Thing More Powerful Than Hate is Love", "lo único más poderoso que el odio es el amor".

Días después de ganar el Grammy a Mejor Álbum por 'Debí Tirar Más Fotos', Bad Bunny convirtió el Levi's Stadium de Santa Clara, California, en una fiesta latina a la que se sumaron Lady Gaga y Ricky Martin, y en la que además de celebrar una boda en directo, y convertir el césped del estadio en una frondosa 'selva' inspirada en la cultura puertorriqueña, acabó manteado después de interpretar algunos de sus grandes éxitos en español: 'NUEVAYoL', 'Tití me preguntó', 'Voy a Llevarte Pa' PR', o 'Yo perreo sola', además de incluir fragmentos de otros temas de reggeaton latinos como 'Dale don dale' de Don Omar, o 'Gasolina' de Daddy Yankee.

En uno de sus mejores momentos y consolidado como una de las grandes estrellas de la música actual a nivel global, el artista hizo su entrada triunfal en el 'Half-time Show' jaleado por celebrities como Jessica Alba, Karol G, o Pedro Pascal, y desató la locura de los miles de personas presentes en la final de la NFL con la aparición estelar de Lady Gaga, impresionante con un diseño azul cielo drapeado, su rubia melena ondulada estilo 'Old Hollywood', y los labios pintados de un intenso rojo. Tras interpretar en solitario 'Die with a Smile' con se arrancaba a cantar y bailar con Bad Bunny el tema 'Baile inolvidable'.

También saltó al escenario Ricky Martin con la canción 'Lo que le pasó a Hawaii' presumiendo de su gran amistad con el ex de Kendall Jenner, que por cierto no se perdió el histórico show de Benito. "Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias @sanbenito, gracias @ladygaga", ha compartido el puertorriqueño en sus redes sociales.