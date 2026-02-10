Claudia Barraso 10 FEB 2026 - 18:38h.

El motivo por el que la actriz Kaley Cuoco y su prometido Tom Pelphrey no duermen en la misma habitación

La actriz Kaley Cuoco ha confesado un secreto sobre su relación con su prometido Tom Pelphrey. Aunque la pareja se encuentra en uno de sus mejores momentos y más enamorados que nunca, la estadounidense ha aclarado que no duermen en la misma cama. No solo eso, sino que tampoco comparten la misma habitación.

No se trata de una tradición ni de que estén esperando a la boda para poder hacerlo, sino que se trata de una forma de mantener su descanso y mejorar la convivencia entre ambos. En el podcast ‘Armchair Expert’ de Dax Shepard, ha contado que fue una decisión que tomaron ambos cuando su rutina les comenzó a afectar negativamente. Una niña pequeña de dos años, perros y unos horarios muy diferentes son algunos de los detalles que los llevó a separarse.

“Él me dijo que no podía más y yo le entendí. Así que empezó a dormir en la habitación de invitados”. Los horarios diferentes provocaban que ninguno de los dos pudiese descansar durmiendo en la misma cama. Sus horarios no compaginaban, la actriz madrugaba mucho y su prometido, sin embargo, aprovechaba las horas para hacer parte de su trabajo. Al principio, fue una decisión muy dura para la pareja, sobre todo para la actriz que pensaba cómo iba a afectar a la relación y cómo iba a ser percibido por su entorno.

Cómo ha cambiado su vida y relación

“Pensé en lo que podía pensar la gente. Pero él me dijo: ‘Nunca te veo por la noche’. Entonces me di cuenta de que nuestro momento de intimidad y conexión jamás fue por la noche, entonces me dejó de importar”. Debido a sus rutinas completamente diferentes, no notaron casi la diferencia. “Él escribe de noche, lee, es su momento de tranquilidad y yo me acuesto temprano y me levanto muy temprano. Tenemos horarios de sueño totalmente diferentes”.

Esta decisión no fue fácil de asumir. La actriz explicó que al principio estaba asustada y tenía miedo de distanciarse de su prometido, pero cuando empezaron a dormir separados la realidad fue muy distinta. Su relación mejoró, ambos pudieron descansar mucho mejor. Entonces la actriz comprendió que la idea de dormir con la pareja en la misma cama y en la misma habitación era simplemente un ideal romántico que no tenía que ser obligatorio.

Lejos de ser una drástica medida y de alejarse mutuamente, se unieron más y aprendieron a respetar la rutina de cada uno para encontrar un equilibrio en la relación que les beneficie a los dos en su vida personal. Ella descansa mucho mejor por las noches y empieza el día mucho antes que su pareja, pero aprovecha con él los ratos libres que tienen para pasar tiempo de calidad.