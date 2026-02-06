La artista se ha sincerado por primera vez sobre su relación con el rapero estadounidense

Bianca Censori se ha sincerado por primera vez sobre el pasado de Kanye West y sus comentarios antisemitas. Ambos se casaron en 2022 y, durante todo este tiempo ha permanecido en silencio a raíz de lo escándalos que han envuelto al conocido rapero.

La artista de 31 años ha abordado ahora los comentarios antisemitas que él ha hecho, la demanda por acoso sexual presentada en su contra por sus empleados y las acusaciones de que ha estado obligando a usar conjuntos de ropa provocadores.

Cuando se le preguntó sobre los episodios polémicos del rapero, Bianca lloró y dijo. “Todo lo que puedo hacer es estar siempre ahí y ayudar”, ha dicho. “Este año fue como hacerle RCP durante meses. Siento el cariño y la empatía necesarios para que pueda hacerlo, y entiendo que el mundo no los tenga.

Desarrolla a menudo "obsesiones extremas"

Sin embargo, apoyarlo no ha sido fácil. Bianca admitió que pensó en dejar a Kanye, pero pronto se dio cuenta de que esos sentimientos eran "superficiales". En una entrevista con ‘Vanity Fair’, Bianca insistió en que Kanye no es antisemita y apuntó a que a menudo desarrolla “obsesiones extremas”.

También añadió que le había preguntado por qué estaba tan obsesionado con los judíos y el nazismo, pero “no obtuvo una respuesta que tuviera sentido para recordar”. Aquellos comentarios acapararon los titulares y le hizo perder millones en acuerdos con marcas. Otro escándalo se sumó a las polémicas de West cuando exempleados del rapero le demandaron con acusaciones de abuso, agresión y un ambiente de trabajo hostil.

Otro de los asuntos de los que habló la artista con ‘Vanity Fair’ fue su ropa y los conjuntos con los que ha aparecido en diversos eventos. El pasado febrero, la pareja fue expulsada de la gala de los Premios Grammy en Los Ángeles tras su posado, en la que Censori apareció desnuda.

Ella ha insistido en que tiene una “obsesión obvia con la desnudez”. “Mi marido y yo trabajábamos juntos en mis conjuntos. Así que era como una colaboración, nunca fue como si alguien me dijera que hiciera algo”.