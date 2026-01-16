Primeras palabras de la mujer de Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual: "A tu lado, siempre"

El cantante ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales sobre las acusaciones, asegurando que "son absolutamente falsas"

Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias, ha roto su silencio desde que una investigación periodística haya revelado que dos exempleadas acusan al cantante de agresiones sexuales, lesiones y trata de personas.

La modelo se ha pronunciado en respuesta al comunicado que ha publicado el artista de 'Soy un truhán, soy un señor' en sus redes sociales este viernes 15 de enero, en el que muestra su versión de la situación y asevera que las acusaciones son "absolutamente falsas".

El comentario de Rijnsburger ha sido breve pero claro: "A tu lado, siempre", dejando claro que apoya incondicionalmente a su esposo. Aunque escueto, el mensaje no ha pasado desapercibido, ya que se trata de la primera vez que la esposa de Iglesias se pronuncia sobre el escándalo.

El cantante también ha reconocido sentirse profundamente afectado por la situación y ha señalado que luchará por defender su honor y su dignidad.

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza", ha escrito en un 'post' de Instagram firmado por él mismo.

Fiel a su carácter discreto, Miranda no ha hecho más declaraciones ni, por el momento, ha concedido entrevistas. Precisamente por eso, su breve mensaje ha cobrado especial relevancia, al tratarse de una figura que rara vez se pronuncia públicamente sobre asuntos personales o polémicas relacionadas con su marido.

Rijnsburger comparte su vida con Iglesias desde principios de los años 90, y desde entonces ha permanecido a su lado. La exmodelo de origen neerlandés contrajo el exmarido de Isabel Preysler en 2010, en una ceremonia íntima celebrada en Marbella.

Tienen cinco hijos en común, Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, y Guillermo, y han llevado durante años una vida alejada del foco mediático, repartiendo su tiempo entre Estados Unidos, el Caribe y Europa. En los últimos años, Miranda ha estado centrada principalmente en su familia y en una vida tranquila, manteniendo un perfil bajo y evitando exposiciones públicas.

Julio ha hablado de Miranda como "la mujer que más quiero y he querido en toda mi vida, la más importante de todas", confesó el intérprete de 'Un día tú, un día yo' a la revista '¡Hola!' en 1997.

Miranda ha dedicado buena parte de su vida a la crianza de sus hijos, siendo esta su máxima prioridad. En sus últimas apariciones públicas -contadas, como ella prefiere- suele estar acompañada por parte de sus hijos.

Fue en 2025 cuando celebraron sus 35 años de relación, sus 15 como marido y mujer, los 18 años del benjamín de la familia, así como las seis décadas de vida de la propia Miranda.