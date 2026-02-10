Celia Molina 10 FEB 2026 - 12:45h.

Su madre, Carol Garret, ha declarado en el 'Daily Mail' que su hijo sufría insoportables dolores por un herpes zóster recién diagnosticado

La familia cree que, para aliviar ese dolor, podría haberse "automedicado" o haber consumido sustancias accidentalmente

El 'Daily Mail' ha comunicado la muerte de Blake Garret, cuyo nombre completo era Nolan Blake Garrett, a los 33 años de edad. El actor, nacido en Austin, Texas, era conocido principalmente por protagonizar la adaptación teatral de 2006 del clásico libro infantil 'How To Eat Fried Worms' ('Cómo comer gusanos fritos'). Su madre, Carol Garret, ha declarado en el mismo medio que los últimos días de su hijo en Tulsa, Oklahoma, fueron una "agonía consumida por dolorosos problemas médicos", sin que se conozca todavía la causa exacta de la muerte.

Según su declaración, a Blake le diagnosticaron herpes zóster en los días anteriores a su deceso, una infección viral muy dolorosa que causa una erupción cutánea, producida por la reactivación del virus varicela-zóster (el mismo de la varicela). Carol teme que el dolor provocado por esta afección pudiera haber llevado a su hijo a "automedicarse" o a consumir sustancias que le aliviasen la agonía. No está claro a qué tipo de drogas se refiere, pues el antiguo niño estrella llevaba sobrio los últimos tres años, según el Daily Mail.

"La ingesta de sustancias pudo ser accidental"

La familia está esperando los resultados de la autopsia para determinar la causa oficial de la muerte, sospechando que pudo tratarse de una "ingesta accidental de sustancias para el dolor" y no necesariamente una recaída en su antigua adicción. Su madre enfatizó que él había "dado un giro a su vida" y que estaba viviendo una buena madurez en Tulsa tras superar sus problemas con el alcohol.

Garrett se inició de niño en el mundo de la interpretación, cuando participó en el teatro local de su ciudad y actuó en las producciones de 'Aladdin And His Magical Lamp' y 'Peanuts: A Charlie Brown Tribute'. A los 10 años, se graduó en teatro itinerante con la producción de 'Barney's Colorful World', que recorrió todo el país y se representó en estadios. Pero, sin duda, su trabajo más destacado fue 'How To Eat Fried Worms', que se estrenó en los cines dos años más tarde.

La película infantil recibió críticas mixtas, pero Garrett fue galardonado junto con el resto del reparto principal con el premio al Mejor Reparto Joven en la 28.ª edición de los 'Young Artist Awards en 2007'. A pesar de haber sido premiado, el pequeño no continúo con su carrera como actor, pues no ha tenido ningún otro papel relevante en el cine. En vez de adentrarse en la industria de Hollywood, Garret decidió llevar una vida más apartada y recuperarse de una adicción en alcohol que cumple con el patrón de conducta de muchas otras estrellas infantiles.