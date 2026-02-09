Celia Molina 09 FEB 2026 - 15:15h.

El actor ha presentado su nueva obra de teatro, 'Constelaciones' y ha hablado sobre los efectos secundarios de su trasplante

Sergio Peris-Mencheta no pudo recoger el premio de 'Cris Contra el Cáncer' por estar enfermo: "Sí, está malito"

Compartir







Durante la presentación de su nueva obra de teatro, 'Constelaciones', que podremos ver en el Teatro Valle-Inclán de Madrid, Sergio Peris-Mencheta ha hablado de nuevo sobre las secuelas que le han quedado tras el trasplante de médula ósea al que se sometió en mayo de 2024. Tras ser diagnosticado de leucemia mieloide crónica (CMML), ésta era una intervención necesaria para su supervivencia y se realizó gracias a la donación directa de su hermano, de quien recibió la transfusión.

A pesar de haberse liberado así del cáncer, el actor comenzó a sufrir una serie de severos efectos secundarios provocados por la "extrañez" que sienten las células de su hermano en su cuerpo, una "casa" que no reconocen como propia y a la que, por tanto, atacan de forma indiscriminada. Esta patología, denominada comúnmente como 'Injerto contra Receptor' fue la causó el excesivo oscurecimiento de su piel así como otras reacciones de las que ha vuelto a pronunciarse:

"Me he quitado el bigote y ha vuelto el Sergio de antes"

"Depende de cada caso, es que cada caso es un mundo. En mi caso me puedo dar con un canto en los dientes porque no ha afectado a órganos vitales, es más bien el tejido conjuntivo, la movilidad, no puedo hacer las cosas que hacía antes, pero también me viene muy bien este otro personaje, ya he jugado al rugby, ya he corrido mucho, ya he sido, como te digo, el Capitán Trueno, el Gran Capitán, todos los capitanes habidos y por haber, César Borgia, el capitán Ugarte, me tocaba un poco estar más tranquilito", ha dicho en una entrevista a Europa Press.

"Hay muchas cosas que me cuestan, sobre todo a nivel motor. Todavía estoy medicado para mantener a raya el sistema inmune. Éste es un viaje que hay que tomárselo con mucha aceptación y disfrutarlo también porque se entiende la vida desde otro lugar", ha añadido el actor de 'Megalodón 2'. "Estoy disfrutando más el momento, el estar más con mi gente, estar aquí y ahora, que es maravilloso, y estar en un teatro, saber que hoy además vienen mis amigos, poder dedicarles un ratito a cada uno, poder estar", ha destacado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En cuanto a su aspecto físico, Mencheta ha comentado su cambio de look: "Creo que ha sido quitarme el bigote, que tenía las cuatro canas ahí y de repente el niño de 'Al salir de clase' otra vez ha aparecido por la esquina". Y, al igual que ha sucedido con otros rostros conocidos como Sara Carbonero, Sergio ha declarado que también prefiere eliminar la palabra "lucha" de su vocabulario (en cuanto al cáncer se refiere): "Yo creo que los que luchan son los médicos, el sistema nacional de salud, los enfermeros, las enfermeras, que se dejan la piel a pesar de las condiciones. Creo que nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en el trabajo de los demás", ha concluido.