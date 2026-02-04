Celia Molina 04 FEB 2026 - 09:41h.

'Channel 4' estrena el 4 de febrero un nuevo documental sobre Michael Jackson, basado en el juicio contra él que tuvo lugar en 2005

Un nuevo documental sobre Michael Jackson destapa audios suyos inéditos: "Los niños terminan enamorándose de mí"

Este 4 de febrero, el canal 'Channel 4' estrena un polémico documental en el que aparecen nuevos y escalofriantes datos sobre la relación que el fallecido Michael Jackson mantenía con los niños. La cinta se centra en el juicio que tuvo lugar contra él en el año 2005, después de ser acusado de hasta 14 cargos que incluían la agresión sexual, proporcionar alcohol a un menor para abusar de él posteriormente e impedirle abandonar su rancho, llamado 'Neverland' en honor al cuento de 'Peter Pan', ubicada en Santa Bárbara.

Además de revelar audios en los que el cantante decía cosas tan inquietantes como: "Si me dijeras ahora mismo que debo tener una vida sin niños, me mataría. A los niños les gusta tocarme y abrazarme. Terminan enamorándose de mi personalidad y eso me ha metido en problemas", el documental se centra en la narrativa de Gavin Arvizo, el niño de 13 años (que ahora tiene 36) que le puso la denuncia. Ésta se formalizó después de la emisión de otra producción, llamada 'Living with Michael Jackson', en la que el periodista británico Martin Bashir entrevistaba al cantante tras convivir con él durante ocho meses.

Michael contactó con Gavin al enterarse de su enfermedad

Además de admitir frente a las cámaras que "dormir con niños en la misma cama le parecía un acto de amor", el 'Rey del Pop' aparecía de la mano junto a Gavin, una imagen que generó una reacción pública inmediata y encendió las alarmas de las autoridades en California. En noviembre de ese mismo año, la fiscalía de Santa Barbara allanó la mansión Neverland, detuvo a Michael Jackson y presentó una acusación formal en su contra.

La relación entre Gavin y Jackson comenzó en el año 2000, cuando el niño tenía 10 años y un cáncer de riñón. El cantante se enteró de la enfermedad del menor y le sorprendió mandándole juguetes a su casa y llamándole por teléfono mientras estaba ingresado en el hospital. Como ocurrió en el caso de Wade Robson y James Safechuck, los dos hombres que también narraron presuntas agresiones sexuales por parte de Jackson en 'Leaving Neverland', después de los primeros contactos, Michael invitó a Gavin y a su familia a su rancho, enviando una limusina a recogerlos. De ese vínculo, salió la imagen del niño y el artista cogidos de la mano y en un actitud inquietamente íntima, que provocó la demanda posterior.

Finalmente, el cantante fue absuelto de todos los cargos

El juicio, que fue denominado como 'El juicio del siglo', duró cuatro largos meses. La fiscalía presentó a decenas de testigos, entre ellos ex empleados de Neverland, miembros de la familia Arvizo y otros jóvenes que habían tenido contacto con el cantante. La defensa, por su parte, argumentó que los denunciantes eran "unos oportunistas con antecedentes de falsos reclamos", e hizo hincapié en inconsistencias del relato de Gavin. También se señaló que el documental había sido editado de forma sesgada, pues Jackson se sintió totalmente traicionado por el periodista británico que le entrevistó.

Finalmente, el 13 de junio de 2005, el jurado popular, compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres, declaró a Michael Jackson no culpable de todos los cargos por falta de pruebas. Sin embargo, la mancha que había quedado sobre su reputación, pues ya había sido denunciado por una agresión sexual a un menor en 1993 (un caso que no llegó a juicio y se resolvió entre las partes), le llevó a exiliarse de su país y a no volver a poner un pie en Neverland. Tras su absolución, el propio Michael hizo una última declaración, en la que aseguró que su única intención fue siempre "ayudar a Gavin a curarse".