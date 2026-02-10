El bombazo que afecta a los Pantoja, en 'El tiempo justo'

Leticia Requejo desvela todos los detalles del nuevo paradero de Isabel Pantoja: "Está de prestado"

Compartir







Isabel Pantoja vuelve a situarse en el centro de la actualidad judicial tras una información de alto impacto revelada en 'El Tiempo Justo'. Luis Pliego, director de la revista Lecturas, acudió al programa para dar una de las noticias más fuertes emitidas recientemente, asegurando que tendrá una fuerte repercusión para una de las sagas familiares más importantes de nuestro país.

El periodista explicó que la tonadillera podría revivir uno de los peores momentos de su vida, al enfrentarse de nuevo a un posible ingreso en prisión si no logra hacer frente a su deuda con Hacienda. “Esto tiene que ver con su deuda, no está saldada. Lo que le servía de aval, que era la finca, ha sido embargada y la deuda es imposible que se salde. La Agencia Tributaria ha decidido reclamarlo por vía penal”, afirmó Pliego en directo.

Según detalló el colaborador, el plazo para satisfacer la deuda ya ha vencido y la propiedad que garantizaba el pago ya pertenece al banco, lo que deja a la Agencia Tributaria sin un bien sobre el que ejecutar el cobro. “La finca era el aval de esa deuda y la finca ya pertenece al banco. Es decir, la Agencia Tributaria ahora mismo no tiene dónde reclamar a Isabel Pantoja ese millón de euros que debe”, explicó.

Además, los aplazamientos concedidos por Hacienda han expirado, lo que agrava todavía más la situación de la cantante. De momento, según la información adelantada, Isabel Pantoja no puede hacer frente al pago, aunque se estaría estudiando alguna fórmula para intentar saldar la deuda pendiente.

El riesgo real de volver a prisión

Luis Pliego fue contundente al explicar las posibles consecuencias legales: “Estamos hablando con una pena de 1 a 3 años y, cuando ya tienes antecedentes, entrará en la cárcel”. La deuda, según el periodista, asciende a más de un millón de euros, una cifra que vuelve a poner contra las cuerdas a la artista.

Esta situación reabre viejas heridas para la tonadillera, que ya vivió uno de los episodios más duros de su vida cuando ingresó en prisión en noviembre de 2014, en el centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), tras ser condenada por un delito de blanqueo de capitales.

Isabel Pantoja pasó 467 días en prisión, un periodo marcado por la presión mediática y el impacto personal y familiar. Finalmente, recuperó la libertad en 2016, poniendo fin a una etapa que marcó un antes y un después en su trayectoria personal y profesional. Ahora, casi una década después, el fantasma de la cárcel vuelve a planear sobre Isabel Pantoja. La pérdida de la finca como aval, el vencimiento de los plazos y la posible reclamación por vía penal sitúan a la cantante en un escenario judicial muy delicado.