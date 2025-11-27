La tonadillera estaría viviendo con varios "amigos" tras dejar Cantora: te contamos todos los detalles de su nuevo escondite

Las primeras declaraciones de Isabel Pantoja tras las entrevistas de Kiko Rivera e Isa Pi

Compartir







Los Pantoja están en un momento decisivo. Kiko Rivera e Isa Pi estarían a punto de retomar su relación después de las declaraciones del DJ en '¡De viernes!' abierto a una posible reconicliación con su hermana. Además, el hijo de Isabel Pantoja pidió a su madre que recapacitase y asumiese sus errores en un demoledor mensaje del que fuimos espectadores en el programa de Telecinco.

¿Dónde está Isabel Pantoja?

Isabel Pantoja ha reaparecido después de las entrevistas de sus dos hijos. Lo ha hecho a la salida de los juzgados de Juzgados de Pozuelo de Alarcón de Madrid, a donde ha acudido para ratificar una demanda contra varios periodistas y medios de comunicación. Ahora, todos nos preguntamos dónde está residiendo la intérprete de éxitos como 'Marinero de luces' o 'Veneno'.

Leticia Requejo ha desvelado todos los detalles de su nuevo 'escondite'. "Desde que saliese de Cantora está de prestado", comienza diciendo la colaboradora de 'El tiempo justo'. "Ha estado en una parte de Andalucía que no voy a concretar. En Madrid lleva desde hace 4 días en casa de otros amigos y ayer tuvieron una reunión importante en la que estaba Agustín", continúa.

Al parecer, era su hermano el que dirigía los "hilos" de ese encuentro "en torno a esa querella". Recordemos que la tonadillera abandonó Cantora tras hacerse públicas sus intenciones de ponerla a la venta. Ahora, desde que ha salido de la finca que es propiedad tanto de ella como de su hijo Kiko Rivera, Isabel Pantoja estaría "en una casa prestada" como explica Leticia Requejo en base a las fuentes con las que ha contactado.

Su aparición ante los medios de comunicación ha sido breve. "Isabel, respecto a otras veces, ha tenido la educación de responder a la primera pregunta que se le ha hecho. Dice 'estoy bien, costipada'", comparte Requejo.