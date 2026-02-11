Alejandra Rubio se ha vuelto a convertir en una de las protagonistas de 'Vamos a ver'

Alejandra Rubio vuelto a ser una de las protagonistas del día en el plató de 'Vamos a ver'. Tras reaparecer el lunes para aclarar los rumores que aparecían la semana pasada y que aseguraba que estaría embarazada de su segundo hijo junto a Carlo Costanzia, la hija de Terelu Campos ahora responde a los comentarios de algunas de las que fueron 'amigas' de su abuela y que ahora critican por los platós de televisión a su familia.

Una de estas 'amigas' ha sido Mayte Valdelomar, que no se cortaba a la hora de hablar de las Campos y ha asegurado que Alejandra Rubio se dirigió a ella con malos modales cuando estaban en maquillaje.

Alejandra Rubio ha vuelto a desmentir este desencuentro, aunque Luis Pliego ha asegurado que madre e hija se encontraban en maquillaje el día citado por Mayte Valdelomar: "Igual me había tomado una pastilla mágica, pero ese día yo os vi en maquillaje a las dos. Vi entrar en la sala a Mayte totalmente hundida. No me dijo que había sido Alejandra, me dijo que había sido Terelu la que se había dirigido a ella", ha asegurado el director de la revista 'Lecturas'.

Alejandra Rubio: "No estoy a hablar en público lo que hablo con mis compañeros detrás de cámaras"

Antes de terminar, Alejandra ha hecho una advertencia: "Yo no estoy a hablar en público lo que hablo con mis compañeros detrás de cámaras. Pero si queréis empiezo a hablar, que tengo para hablar lo más grande de todo lo que decís en las publicidades. Vais a salir peor parados que yo".