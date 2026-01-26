Alejandra Rubio se viste de novia y nos desvela sus planes de futuro con Carlo Costanzia

Alejandra Rubio se ha estrenado como reportera de 'Vamos a ver'

Alejandra Rubio se ha vestido de novia para su estreno como reportera de 'Vamos a ver'. La también colaboradora ha salido a la calle para preguntar si se casarían con un desconocido, tal y como pasa en el programa 'Casados a primera vista'.

Todavía sin anillo, Alejandra ha salido a la calle para saber si la gente realmente se casaría con alguien que no conoce.

La hija de Terelu Campos, que tiene un hijo con Carlo Costanzia, también nos ha dado su opinión y ha confesado sus planes de futuro con su actual pareja.

Alejandra Rubio, sobre sus planes de boda con Carlo Costanzia: "Tenemos toda la vida"

"Yo no me casaría a primera vista. Me encanta el programa, pero yo no", ha admitido en directo. "Creo en los flechazos, pero no me casaría así. Yo a Carlo le he visto, pero nunca me casaría con alguien a quien ni le he visto la cara", ha añadido.

Alejandra Rubio ha asegurado que quiere casarse, pero también ha dejado claro que ahora no es el momento: "Tenemos toda la vida, no puede ser todo ya, ya, ya", ha apuntado.