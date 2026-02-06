Meli Camacho ha roto su silencio contra el clan Campos: así reacciona Almoguera

Meli Camacho levanta el hacha de guerra contra Carmen Borrego tras su entrada en 'GH DÚO': "Es una manipuladora total"

Compartir







José María ha lanzado dardos contra Meli Camacho, amiga íntima de su abuela María Teresa Campos. El colaborador de Telecinco ha reaccionado a las duras palabras que Camacho lleva lanzando durante meses contra Terelu Campos y Carmen Borrego. "Me habían amenazado con abogados", ha llegado a decir la amiga de la mítica presentadora de televisión.

Meli Camacho asegura que ha visto "decepcionante" la participación de Carmen Borrego en 'GH DÚO'. Pero además, lanzó críticas contra las hijas de Campos por "censurar a los demás". "Si ven que no tienen futuro o tanto éxito... pues se podrían haber dedicado a trabajar como todos", dice.

Lo que piensa Almoguera de la reacción de Meli Camacho

Almoguera ha hablado sin tapujos sobre las duras palabras de Meli Camacho sobre su madre y su tía. "Mi abuela estaría decepcionada de que hablara públicamente así de sus hijas", comenta. El televisivo asegura que le sorprenden sus críticas cuando tienen unos lazos bastante estrechos desde hace años. "Son su familia, su sangre estaría decepcionada de que una intima amiga pusiera en su boca palabras tan dolorosas sobre sus hijas", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Además, el nieto de Campos asegura que no es capaz de "entender" su actitud "de repente". "Nosotros, toda la familia a ella, la tratamos como una más", explica. Dice que recuerda cuando Meli Camacho iba a casa de su abuela los fines de semana o cuando "veraneaban" juntos. "Nunca hubo un roce, nunca hubo una palabra más alta que otra", aclara.