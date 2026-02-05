Alejandra Rubio: sus últimos pasos públicos tras saltar la noticia de su posible embarazo

Rocío Molina 05 FEB 2026 - 11:53h.

La hija de Terelu Campos no se pronuncia sobre la noticia de un posible embarazo, pero sí ha compartido distintos detalles en redes de sus últimos movimientos

El revelador gesto de Carlo Costanzia con Alejandra Rubio en medio de rumores de embarazo

Alejandra Rubio ha optado por el silencio tras salir a la luz que podría estar embarazada de su segundo hijo en común con Carlo Costanzia. La colaboradora de 'Vamos a ver' no ha confirmado ni desmentido la noticia publicada en 'Libertad Digital' y de la que se hacía posteriormente eco el programa de 'Fiesta'. Lo mismo ha hecho su familia y Carlo Costanzia, pero sí que se ha reparado en los últimos días de un gesto del hijo de Mar Flores y también de los últimos pasos públicos que ha dado la hija de Terelu Campos.

A la influencer de 25 años no se le ha visto en la tele esta semana, pero sí ha estado activa en sus redes sociales. En concreto, sus últimos movimientos han sido de lo más analizados buscando pistas que terminen por confirmar la noticia de su embarazo, pero la nieta de María Teresa Campos ni nadie de su entorno se ha pronunciado al respecto.

Lo que empezó el fin de semana como una cita romántica de la que Alejandra Rubio mostró en redes el ramo de flores que le había regalado su novio Carlo Costanzia ha pasado después a ser una serie de pistas de cómo está la colaboradora televisiva tras convertirse en el foco de la noticia. La prima de José María Almoguera y sobrina de Carmen Borrego ha compartido a través de sus historias y publicaciones de Instagram sus últimos movimientos. ¿Un intento de despiste o una forma de zanjar los rumores?

Hace tan solo tres días, la creadora de contenido publicaba como ella misma escribía "un mix bastante random" de varias fotografías en su perfil oficial de Instagram. Estas iban desde su clásico posado en ascensor, encuentros con amigas, un atardecer rojizo, el libro que actualmente se está leyendo o instantes de una escapada que habría hecho con Carlo Costanzia.

Mención especial tienen los vídeos que ha compartido practicando boxeo, un hábito que ha adquirido este año para estar en forma y que sus seguidores decían que eso era una prueba de que "no estaría embarazada". Sin hacer ninguna otra mención ni responder los comentarios que ha recibido de "luchadora", que este deporte y ejercicio "viene muy bien contra el estrés" o la advertencia a los haters de "que se preparen", la colaboradora de 'Vamos a ver' solo ha respondido con otro nuevo story.

En este caso, Alejandra Rubio ha compartido un pasaje del libro que se está leyendo y se piensa si esto podría esconder otro mensaje. "Todas las teorías, igual que clichés se han ido al garete", comienza diciendo la lectura sin título que la influencer ha compartido en sus redes.