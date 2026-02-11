Carlos Otero 11 FEB 2026 - 21:00h.

Los patriarcas, Daniel Jiménez y Marisol Vargas, tienen cuatro hijas: La Rebe, la Susi, Graciela y la pequeña Daniela de tres años

La Rebe aclara el detalle que ha llamado la atención de la fiesta de cumpleaños de Susi Jiménez

Compartir







La parrilla de Cuatro vuelve a apostar por el desparpajo y la simpatía de 'Los Gipsy Kings'. En la nueva temporada, dos familias llevan el peso del reality: los Salazar y los Jiménez. Y es precisamente en estos últimos, conocidos como Los Reyes del Mercadillo, donde ponemos el foco para repasar la historia personal de sus protagonistas.

Daniel Jiménez y Marisol Vargas, los patriarcas

El clan, siempre simpático y orgulloso de sus raíces, está capitaneado por Daniel Jiménez. Aunque nació en Navarra, ha echado raíces en Plasencia (Cáceres). Él mismo cuenta, con su humor habitual, que su llegada al mundo pilló por sorpresa a la familia y que su abuela llegó a pasar vergüenza por coincidir su embarazo con el de su nuera, algo muy poco bien visto entonces. De carácter espontáneo, natural y muy protector, Daniel lleva su puesto de venta ambulante con firmeza pero con ese punto de campechanía que lo hace tan reconocible.

A su lado está Marisol, de 43 años, una de las figuras más queridas del reality desde sus primeras temporadas. Directa, familiar y con una manera muy suya de afrontar los problemas, se ha ganado el cariño del público. Ambos tienen cuatro hijas: Rebe, Graciela, Susi y la pequeña Danielita. Esta última, nacida apenas hace tres años cuando sus hermanas ya estaban criadas, ha convertido a Marisol en referente para muchas mujeres que viven una maternidad tardía.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La Rebe, la gran estrella

Si hay un miembro de la familia que se ha convertido en fenómeno mediático, ésa es La Rebe. Nacida en Plasencia y con 25 años, lleva siendo popular prácticamente desde la adolescencia por su personalidad extrovertida, caprichosa y tremendamente televisiva. Actualmente vive en el sur de Tenerife con su marido, José Navarro Silva, El Canario, al que conoció por redes sociales cuando ella tenía 13 años y él 15. Su historia de amor ha sido una montaña rusa, con separaciones incluidas. Son padres de José Junior, nacido en 2018, y de Bianca, que llegó al mundo el pasado noviembre.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La Susi, la influencer

Susana Jiménez Vargas, de 20 años, es la segunda hija del matrimonio y uno de los miembros más comentados del clan. Conocida como 'La Susi', se hizo famosa por su embarazo a los 15, un episodio que generó tensión familiar, especialmente con su padre. Muy activa en redes, comparte su día a día con tono de influencer. Está casada con Iván Silva, con quien se fugó siendo adolescente y tuvo a su primera hija. Su boda gitana fue espectacular y, pese a los altibajos, siguen juntos. Tienen una hija en común, Libana Silva, nacida en 2022.

Graciela, la hija fashion

La tercera hija, Graciela, tiene 19 años y ha crecido ante las cámaras del programa. Es la más fashion y caprichosa del clan, con un carácter alegre, coqueto y un punto rebelde.

Según contó su madre en noviembre de 2025, ya está casada con su pareja, Juan. Aun así, la Gran Boda Gitana que preparaban tuvo que posponerse por una hospitalización familiar.