Ana Carrillo 17 NOV 2025 - 16:53h.

Marisol Vargas, de 'Los Gipsy Kings', ha revelado que la hermana de La Rebe "ya está casada"

El encuentro entre Graciela Jiménez y Plex en 'La Velada del Año' se viraliza: su conversación

Compartir







Desde hace días corre el rumor en TikTok de que Graciela Jiménez, integrante de 'Los Gipsy Kings', se ha 'escapado' con su novio, Juan Antonio Silva. 'Escaparse' significa tomar la decisión de no celebrar la boda por la imposibilidad de demostrar la virginidad en la conocida como 'la prueba del pañuelo'. Es por eso que, en un directo que ha hecho su madre, Marisol Vargas, le han preguntado si es cierto que la tercera de sus hijas en común con Dani Jiménez "ya está casada".

La madre de La Rebe decidió hacer ese directo hace unos días desde el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en el que se encontraba haciendo compañía a su primogénita, que ha dado luz a su hija Bianca. "Marisol, ¿es verdad lo de Graciela?", le preguntaron sus seguidores, ante lo que ella afirmó rotunda: "Sí, ya está casada".

Al ver que, pese a que ella había dado la información, continuaban haciéndole preguntas sobre el tema, la que fuera amiga de Raquel Salazar le ha pedido a sus seguidores que no vuelvan a preguntarle por el asunto: "Ya no me preguntéis más: Graciela ya está casada, ya no lo voy a decir más, os lo agradezco de verdad, pero ya está casada y con eso ya lo tenéis que entender, está casada, ¡ya está!".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sus seguidores le han agradecido que haya aclarado la gran duda tras días de especulaciones y rumores en TikTok, que comenzaron poco después de que Graciela anunciara que había decidido cancelar su boda porque "un familiar" se encontraba hospitalizado y prefería esperar a que mejorase para poder casarse con su novio, un sevillano de 19 años llamado Juan Antonio Silva.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Lo que no ha aclarado exactamente Marisol es si su hija se ha 'escapado' o si han celebrado una boda en la intimidad. Por el momento, ni Graciela ni Juan Antonio - que llevan saliendo desde comienzos de este año - han dado detalles sobre el cambio en su situación sentimental. La joven de 18 años se ha limitado en los últimos días a compartir fotos junto a su nueva sobrina, Bianca.