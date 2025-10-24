Susi Jiménez, de 'Los Gipsy Kings', habla de sus planes de ampliar la familia

Silvia Herreros 24 OCT 2025 - 18:09h.

Mientras la familia Jiménez se prepara para el parto de La Rebe, Susi habla de su futura maternidad con Iván

La Rebe confiesa sus miedos ante el inminente nacimiento de su hija: "No sé cómo va a ser…"

Susi Jiménez se quedó embarazada de su primera hija con tan solo 15 años. La integrante de 'Los Gipsy Kings', daba a luz a Libana dos semanas antes de lo previsto. Su parto fue íntimo y La Rebe, que se encuentra en la recta final de su embarazo y que muy pronto dará a luz a su niña, fue la encargada de cortar el cordón umbilical. Dos años después, la hija de Daniel y Marisol habla de sus planes de ampliar la familia.

Mientras en casa de los Jiménez se preparan para la llegada del nuevo miembro a la familia, todos los focos están puestos en Graciela y Susi. La primera, por haber cancelado su boda, y la segunda, porque los seguidores del clan consideran que ya ha llegado la hora de que Susi e Iván le den un hermanito o hermanita a su hija Libana.

La de Plasencia ha querido interactuar un rato con sus seguidores, a los que a través de Instagram, ha habilitado una caja de preguntas y respuestas con el objetivo de responde todas las dudas y cuestiones que tengan. Las dos únicas que ha respondido tienen relación precisamente con su maternidad.

Susana, que hace unos meses soplaba las velas de su 19º cumpleaños, ha reconocido echar de menos su barriga de embarazada. Pese a esta afirmación, y pese a haber reconocido en más de una ocasión que le gustaría tener un segundo hijo con su marido, por ahora esto no es algo que se plantee.

Así lo ha manifestado ella misma a través de sus historias efímeras de Instagram, en las que junto al bonito posado familiar que abre este artículo, responde a la pregunta del millón: "¿Le darás un hermano a Libana?". "Ahora mismo no está en mis planes", responde.

Meses después de su charla con Adara Molinero y Elena Rodríguez en el videopodcast 'En las mejores familias', Susi sigue manteniéndose firme en la idea de que, "por ahora", no quiere tener más hijos.

Tras la fuerte crisis que atravesaba su matrimonio recientemente, Susi parece encontrarse en un buen momento de su vida y en un momento de su relación con Iván. A pesar de ello, y aunque no descarta quedarse embarazada y tener un segundo hijo con él en un futuro, por ahora prefiere esperar. "Más adelante pues... Dios dirá. Pero ahora no", decía a las exconcursantes de 'Supervivientes All Stars' ante la presencia de su madre.