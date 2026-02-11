Manu Vulcán destapa los feos que María José Galera tuvo con él durante su relación con Laura

Equipo mtmad 11 FEB 2026 - 12:03h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' ha revelado los feos que sintió que María José Galera le hizo cuando era su suegra

Manu Vulcán desvela el verdadero motivo de su ruptura con Laura Galera: "Era otra persona"

Manu Vulcán, exconcursante de 'Gran Hermano', y Alba García, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', han acudido en la semana en la que se celebra San Valentín a 'En todas las salsas' y el programa al completo ya está disponible en Mediaset Infinity. Los dos han hablado de sus exparejas y él también de la que un día fue su suegra, la también exconcursante de 'Gran Hermano' María José Galera.

Manu Vulcán y Laura Galera se conocieron en 'Gran Hermano 19' y la chispa surgió en la casa más famosa de la televisión, aunque él tuvo muchas dudas que ella, ganándose las críticas de la madre de ella, María José Galera. Cuando la relación entre el gaditano y la sevillana se consolidó, la primera expulsada de 'GH 1' cambió de parecer respecto al DJ, al que comenzó a dedicar bonitas palabras en público.

Los colaboradores de 'En todas las salsas' han destacado lo bien que parecía que María José Galera se llevaba con Manu Vulcán, que ha revelado que en la intimidad no era todo de color de rosa como se mostraba en televisión y en las redes sociales. Dale al play al vídeo que encabeza este artículo para conocer la versión del novio de Alba García sobre los feos que la que fuera su suegra tuvo con él durante su relación con Laura Galera.

Programa completo: Alba García y Manu Vulcán hablan de su relación y de sus exparejas

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y el exconcursante de 'GH' han hablado de sus relaciones anteriores pero también de su relación actual, que comenzó hace cinco meses: han explicado cómo se conocieron y han dado detalles de cómo llevan su relación en la distancia, ya que él vive en Cádiz y ella reside en Barcelona, donde está estudiando la carrera de Enfermería. ¡Dale al play!