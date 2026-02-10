Ana Carrillo 10 FEB 2026 - 20:02h.

Manu Vulcán ha revelado por qué rompió con su compañera de 'Gran Hermano' Laura Galera

La reacción de Montoya y Cristina Porta al ser preguntados por su relación tras ser pillados juntos

Compartir







Esta semana será San Valentín y a 'En todas las salsas' - ya disponible en Mediaset Infinity - ha acudido una pareja que atraviesa su fase de luna de miel porque llevan cinco meses juntos: Manu Vulcán, exconcursante de 'Gran Hermano', y Alba García, exparticipante de la octava edición de 'La isla de las tentaciones'. Ella se ha pronunciado sobre la inminente paternidad de su exnovio, Álvaro Rubio, con Mayeli Díaz - que se ha puesto hoy de parto - y él ha hablado de su ruptura con Laura Galera.

El DJ se ha sincerado como nunca antes acerca del motivo que le llevó a romper su relación con la hija de María José Galera en el verano de 2025, tan solo ocho meses después de su salida de la casa más famosa de la televisión, en la que nació su amor y en la que vivieron muchos altibajos porque él tuvo muchas dudas y es que fue cambiando de parecer cada poco tiempo: a veces se mostraba cercano con su compañera y en otras ocasiones le pedía su espacio.

Sobre esas dudas también se ha pronunciado el exconcursante de 'Gran Hermano 19' en su charla con Vai y Amor Romeira, Noelia Zazo y Chema Martínez, los colaboradores del programa 101, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo. Manu Vulcán ha hablado de la relación que mantuvo con su compañera de reality y ha aclarado que su ruptura se produjo semanas antes de que él conociera a la que es su pareja actual.

PUEDE INTERESARTE Nuevos detalles sobre la posible reconciliación de Javier Calvo y Javier Ambrossi

Programa completo: Alba García y Manu Vulcán hablan de su relación y de sus exparejas

La pareja no solo se ha pronunciado acerca de la situación de sus exparejas, sino también acerca de su relación, revelando cómo se conocieron, cómo llevan su relación a distancia, cuál es la clave para mantener la llama pese a los kilómetros que lo separan en el día a día. ¡Dale al play!