Lidia González 10 FEB 2026 - 17:28h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' manda un mensaje a su ex, Álvaro Rubio, tras enterarse de su paternidad

Tadeo Corrales y Sthefany Pérez reaccionan al embarazo de Mayeli y Álvaro

Alba García llega pisando fuerte al plató de ‘En todas las salsas’ para hablar claro sobre un tema por el que todos sus seguidores le han preguntado. Además de sincerarse sobre su relación con Manu Vulcán, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ reacciona a la paternidad de Álvaro Rubio y Mayeli Díaz. La influencer no tiene reparos a la hora de decir lo que piensa y se muestra firme en su respuesta. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, en el programa completo en Mediaset Infinity!

Tras su paso por el reality de República Dominicana en el que rompió su relación con Álvaro Rubio después de que este cayera en la tentación, la influencer se ha pronunciado sobre la gran noticia de esta nueva edición: “Por la familia de él, no le va a faltar nada”. Sin embargo, su tono no se muestra de la misma manera cuando habla de Mayeli: “Yo a ella no la veo…”.

Pero esto no es todo, Mayeli Díaz ha anunciado que se ha puesto de parto y la que fuera pareja de Álvaro Rubio se ha enterado en riguroso directo. Tras descubrir esta noticia, la creadora de contenido le ha dedicado unas palabras y confiesa si piensa que el influencer está enamorado.

Programa completo: Alba Rodríguez habla de su relación actual con Álvaro Rubio

Alba Rodríguez no solo ha roto su silencio respecto al embarazo de Mayeli Díaz, sino que también ha hablado sobre su relación actual con Álvaro Rubio. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el punto en el que se encuentra y aclara si han vuelto a tener contacto.

Alba Rodríguez se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para contar todos los detalles de su vida tras estar un tiempo alejada del foco mediático. Además de sincerarse sobre la paternidad de Álvaro Rubio, su expareja, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se confiesa sobre su relación con Manu Vulcán y aclara si comenzaron a hablar antes de que el DJ rompiese su relación con Laura Galera. ¡Dale al play y descubre los detalles, en Mediaset Infinity!