La reacción de Montoya y Cristina Porta al ser preguntados por su relación tras ser pillados juntos

Ana Carrillo 10 FEB 2026 - 19:00h.

"Cuando me llame Juan y Medio volveré a darle una oportunidad al amor". Esa es la frase que Montoya siempre repite cuando los reporteros le preguntan si tiene ganas de enamorarse o si tiene pareja tras su ruptura con Anita Williams. Pero 'La Cuernis' ha publicado una información que podría indicar que el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' vuelve a estar ilusionado y es que estaría conociendo a Cristina Porta, exconcursante de 'Secret Story' y ganadora de '¡Vaya vacaciones!'. Un tema que se ha abordado en el programa 101 de 'En todas las salsas', que ya está disponible en Mediaset Infinity.

La mencionada cuenta de Instagram ha señalado que los dos compartieron fotos viendo el partido de La Liga que enfrentaba al Atlético de Madrid y al Betis, que se celebró el pasado domingo en el estadio Metropolitano de Madrid. En ningún momento mostraron si estaban juntos pese a subir imágenes desde el mismo lugar, pero seguidores de 'La Cuernis' le hicieron llegar fotos de los dos juntos y le contaron que los veían en actitud "cómplice, muy cariñosos" y que apreciaron "mucho tonteo".

En el programa de esta semana de 'En todas las salsas', que ya está disponible al completo en Mediaset Infinity, Vai y los colaboradores han hablado de los rumores de relación entre el exconcursante de 'Supervivientes' - a quien no se le conocía ningún interés amoroso desde que en otoño se publicasen unas fotos en las que aparecía besándose con su exnovia en Madrid - y la exparticipante de 'La casa de los famosos' tras haber sido pillados juntos haciendo un plan en la capital de España tras el regreso de él de Maldivas, donde ha estado grabando una nueva entrega de 'Universo Calleja' junto a Jesús Calleja, Laura Madrueño y Lorena Castell.

Amor Romeira le ha escrito a Cristina Porta, de la que es amiga, y Noelia Zazo se ha puesto en contacto con Montoya, con el que hablado en otras ocasiones en las que él ha estado en el foco mediático. Las dos han contado la respuesta que han recibido en el programa, tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!